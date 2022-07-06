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Киноафиша Новости Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»

Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»

6 июля 2022 13:01
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»

Премьеры намечены на октябрь.

Канал The CW огласил свою эфирную сетку на осень 2022 года, установив даты, когда состоятся премьеры ряда ожидаемых проектов.

11 октября состоится премьера сериала «Винчестеры», который является приквелом по отношению к популярному мистическому шоу «Сверхъестественное». «Винчестеры» посвящены приключениям родителей Дина (Дженсен Эклс) и Сэма (Джаред Падалеки) из оригинального сериала. Главные роли в «Винчестерах» исполняют Мэг Доннелли (Мэри) и Дрэйк Роджер (Джон).

Сразу после «Винчестеров» на The CW выйдет сериал «Профессионалы» – это шпионская драма во главе с Томом Уэллингом («Тайны Смолвиля») и Бренданом Фрейзером («Мумия»).

Премьера сериала «Уокер: Независимость» с Кэтрин МакНамарой намечена на 6 октября. Шоу стартует сразу после выхода дебютной серии флагманского сериала «Уокер» с Джаредом Падалеки. Напомним, что «Уокер» является переосмыслением сериала «Крутой Уокер» (1993-2001), титульную роль в котором исполнил Чак Норрис.

В число других новых сериалов The CW входят юридическая драма «Семейная юрфирма» и шоу «Магия Крисса Энджела со звездами». Вернутся в эфир и знакомые проекты: третий сезон «Старгерл» стартует 31 августа, тогда как новые эпизоды «Всеамериканского» и «Кунг-фу» начнут выходить в октябре.

Фото: The CW
Елена Королева
Елена Королева
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