Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»

Канал The CW огласил свою эфирную сетку на осень 2022 года, установив даты, когда состоятся премьеры ряда ожидаемых проектов.

11 октября состоится премьера сериала «Винчестеры», который является приквелом по отношению к популярному мистическому шоу «Сверхъестественное». «Винчестеры» посвящены приключениям родителей Дина (Дженсен Эклс) и Сэма (Джаред Падалеки) из оригинального сериала. Главные роли в «Винчестерах» исполняют Мэг Доннелли (Мэри) и Дрэйк Роджер (Джон).

Сразу после «Винчестеров» на The CW выйдет сериал «Профессионалы» – это шпионская драма во главе с Томом Уэллингом («Тайны Смолвиля») и Бренданом Фрейзером («Мумия»).

Премьера сериала «Уокер: Независимость» с Кэтрин МакНамарой намечена на 6 октября. Шоу стартует сразу после выхода дебютной серии флагманского сериала «Уокер» с Джаредом Падалеки. Напомним, что «Уокер» является переосмыслением сериала «Крутой Уокер» (1993-2001), титульную роль в котором исполнил Чак Норрис.

В число других новых сериалов The CW входят юридическая драма «Семейная юрфирма» и шоу «Магия Крисса Энджела со звездами». Вернутся в эфир и знакомые проекты: третий сезон «Старгерл» стартует 31 августа, тогда как новые эпизоды «Всеамериканского» и «Кунг-фу» начнут выходить в октябре.