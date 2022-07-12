12 моментов в советских мультфильмах, которые могут оставить детскую травму

Вспоминаем, о каких моментах из советских мультфильмов мы до сих пор думаем с содроганием.

Отчаянная родительская любовь в «Пингвинах»

Кажется, что сюжет мультфильма «Пингвины» 1968 года больше напоминает не детскую поучительную сказку, а тяжелую артхаусную драму, которой самое место на Берлинале или Каннском кинофестивале. Невозможно без слез наблюдать за тем, как главный герой мультфильма с трогательной заботой высиживает будущего птенца, не подозревая о том, что яйцо давным-давно было заменено камнем. Желая спасти малыша, Пингвин тонет, утянутый камнем на самое дно.

Пингвины

Браконьеры в «Приключениях пингвиненка Лоло»

5 причин, почему иностранцы считают нашу сказку «Морозко» психоделом Пингвинам в советской мультипликации пришлось несладко. И хотя финал советско-японской серии мультфильмов «Приключения пингвиненка Лоло» можно назвать вполне счастливым, многим с детства врезалась в память сцена, в которой пингвины, желая спасти своих малышей от браконьеров, бросаются в воду и погибают от выстрелов, которые, надо сказать, нарисованы весьма реалистично, а расплывающиеся по воде пятна крови способны вызвать у маленького зрителя настоящую истерику.

Приключения пингвиненка Лоло

Одинокая девочка в «Варежке»

Главная героиня мультфильма 1967 года «Варежка» не может не вызывать некоторые опасения. Девочка так сильно хочет щенка, что становится буквально одержима этой идеей. Она выгуливает вместо собаки вязаную варежку и настолько верит в свою фантазию, что участвует вместе с ней в соревнованиях. Неудивительно, что это может больно ударить по психике детей, для которых собака часто становится недосягаемой мечтой.

Варежка

Гибель пса в «Верните Рекса»

Тема домашних животных достаточно болезненно воспринимается и детской, и взрослой психикой, особенно когда речь идет о потере четвероногого друга. Мультфильм 1975 года как раз рассказывает юным зрителям о том, как справиться с утратой, ведь самоотверженный пес Рекс погибает, спасая утопающего хозяина. И хотя мальчику в итоге подарили новую собаку, которую он принял с любовью и добротой, прошлое нового Рекса также весьма травматично, ведь предыдущий хозяин-алкоголик откровенно издевался над беззащитным щенком.

Верните Рекса

Страшная участь бродячих собак в «До свидания, овраг!»

Кукольный мультфильм 1981 года поставлен по одноименной повести Константина Сергиенко, и что книга, что ее экранизация разрывают сердце, ведь речь пойдет о брошенных собаках, которых уже не ждет ничего хорошего. И пусть главный герой мультфильма, пес по прозвищу Крошка, в итоге обретает дом и хозяина, его товарищей ждет незавидная участь – остальные псы из оврага попали в руки ловцам собак.

До свидания, овраг!

Гибель маленьких динозавров в «Горе динозавров»

Мультфильм 1967 года предлагает свою версию исчезновения динозавров. И хотя зритель и так понимает, что хеппи-энда не будет и динозавры давным-давно вымерли, наблюдать за тем, как малыши-динозаврики отчаянно хотят выбраться из скорлупы, которая из-за воздействия климата с каждым годом утолщается, по-настоящему больно. В итоге от малышей, жаждущих появиться на свет, остались лишь окаменелости.

Гора динозавров

Злой колдун из «Халифа-аиста»

Экранизация сказки немецкого писателя Вильгельма Гауфа, выпущенная «Союзмультфильмом» в 1981 году, пугает не столько своим содержанием, сколько исполнением. Сюжет сказки представляет собой классическую историю о скучающем принце-халифе, которому нужно пройти ряд превращений и испытаний. Однако внешний вид колдуна, который вначале предстает карликом с непропорционально большой головой, а затем уродливым горбуном с крыльями летучей мыши, может испугать не только ребенка, но и взрослого.

Халиф-аист

Потеря матери в «Северной сказке»

Потеря мамы – один из самых сильных детских страхов. Именно на нем построен мультфильм 1979 года, основанный на фольклоре народов Севера. Мать троих сыновей трудится днями и ночами, пока ее дети, не желая ей помогать, играют и веселятся. В конце концов они даже не замечают, что мать тяжело больна, и, вернувшись домой, обнаруживают, что она превратилась в птицу и улетела. Вот такая вот поучительная история, способная надолго укоренить в ребенке чувство вины и панический страх потерять маму.

Северная сказка

Экзистенциальный кризис «Ежика в тумане»

Безусловно, мультфильм Юрия Норштейна – шедевр, неоднократно призанный лучшим мультфильмов всех времен и народов. Во взрослом возрасте отдельный интерес представляет поиск метафор и аллюзий, сокрытых в мультфильме, а также многочисленных отсылок к культуре Востока и классической живописи. Однако детям скорее запомнится тревожная атмосфера мультика, то и дело прерываемая внезапным появлением довольно пугающих персонажей, будь то Филин или Летучая мышь. В общем, классический скример из хорроров.

Ежик в тумане

Ядерный пепел в «Будет ласковый дождь»

Печальная притча, основанная на одноименном рассказе Рэя Брэдбери, явно рассчитана не на детскую аудиторию. Мультфильм «Будет ласковый дождь» рисует неприглядную картину будущего, в котором все живое уничтожено ядерным взрывом, и лишь одинокий робот продолжает свою работу, обслуживая жизнь семьи, от которой остались лишь горстки пепла.

Будет ласковый май

Путешествие по аду в «Бескрылом гусенке»

Снятый по мотивам чукотской сказки мультфильм 1987 года рассказывает о злоключениях гусенка, который в какой-то момент своих приключений совершает практически дантовское путешествие по подземному царству – читай, аду. Сопровождается это мрачной картинкой и жутковатой музыкой, способной вызвать тревогу и у детей, и у их родителей.

Бескрылый гусенок

Чудовище Ээх из мультфильма «Ух ты, говорящая рыба!»

Классическая история о бедняке, который отпускает говорящую рыбу, впоследствии спасшую ему жизнь, не попала бы в нашу подборку, если бы не пугающая анимация, представившая волшебника Ээха как уродливое существо, молниеносно меняющее облик. Мало того что метаморфозы, происходящие с телом чудовища, сами по себе малоприятные, так еще и от их обилия в какой-то момент начинает кружиться голова.