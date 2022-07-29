Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko

Фильм «Межсезонье», который критики охарактеризовали как «шокирующий бунт миллениалов», теперь доступен и на Okko. Криминальная драма о двух подростках, не желающих жить по правилам общества, стала гимном обреченной юности. В основу сценария легла реальная история псковских подростков, устроивших перестрелку с полицией и затем покончивших с собой.

Для тихого Дани (Игорь Иванов) и решительной Саши (Женя Виноградова) родительские дома превратились в тюрьму. Мама Дани душит сына своей сверхопекой, а Саша страдает от абьюза нового маминого мужа-полицейского, который решил перевести падчерицу на домашнее обучений. Юная бунтарка не желает жить в изоляции, а потому подговаривает Даню сбежать. Двое 15-летних подростков оказываются на улице без денег и поддержки, но зато свободные от родительских требований и социальных границ. Чем придется заплатить за бунтарство?

Молодой Айше хочется быть современной светской женщиной — учиться, работать, ходить на свидания и веселиться с подругами. Однако её консервативно-патриархальная семья против такого свободомыслия. Отец и двое братьев уже устроили выгодный — для них, а не для девушки — брак. Лихорадочно придумывая способ избежать этого, Айше сообщает родственникам, что уже помолвлена с Керемом, сыном богатого бизнесмена. Загвоздка в том, что сам Керем не только не в курсе своего будущего бракосочетания, да и саму девушку видел один раз. Отказаться невозможно — ведь и его отец, уставший от выходок избалованного парня, рад любому способу усмирить повесу и ставит условие: полгода семейного статуса и получишь долю в бизнесе. Так что свадьбе быть, но будет ли любовь?

Сериал стал самым популярным в Турции в 2019 году и с таким же успехом разошелся по другим странам. При выдержанных канонах «Любовь напоказ» позволяет себе иронизировать над излишней архаичностью и слепым следованием традициям. А восточная копия Джейка Джилленхола Чаглар Эртугрул наконец-то показал чуть больше эмоциональности и живой мимики, чем в предыдущих работах.

Семейная пара Уилл и Лиза остановились на придорожной заправке. Пока Уилл заливал топливо, Лиза зашла в магазин и… исчезла. Прибывшие полицейские вместо того, чтобы приступить к поискам женщины, начинают подозревать мужа. Пара переживала серьезных кризис, что могло стать поводом для преступления. Уилл понимает — чтобы доказать свою невиновность, ему надо самому разыскать пропавшую.

Режиссеру Брайану Гудману не удается полностью уйти от кинематографических клише, но свежесть картинке придают новые ракурсы и скоростной монтаж. Джерард Батлер же прекрасен в амплуа «простой парень, которого разозлили». Его персонаж — не бывший спецназовец, а обычный строитель, и в критической ситуации ведет себя соответственно. Это добавляет подлинности разворачивающимся событиям и неизбежно вызывает сопереживание.

Как ни пытался главарь неаполитанской мафии вырастить себе достойного наследника, его сын Тонино — добродушный растяпа, которому нельзя поручить даже мелкие дела. После смерти отца он остается в каморре, но на позиции сборщика «дани» с местных лавочников. Обиженный таким положением дел, Тонино мечтает завоевать уважение крутых мафиози. Добавила головной боли и дочь, объявив, что выходит замуж за сына главной прокурорши города. Тут-то незадачливого Тонино осеняет мысль, как использовать будущее родство для того, чтобы вернуть «наследный трон».

Экранизация книги главного насмешника над мафией Пино Императоре стала очередным язвительным выпадом. Отчаянно жестикулирующие персонажи разыгрывают такие абсурдные ситуации, что сложно поверить в опасность и важность итальянской преступной группировки. Главный персонаж, больше похожий на офисного недотепу, умудряется испортить все, за что берется, чем и вызывает искренний смех и сочувствие.

Несмотря на молодость, Жанна известна в сфере строительства и дизайна. Не удивительно, что ей доверяют хорошо оплачиваемый заказ по реновированию старинного богатого особняка. Архитекторка подготавливает (с помощью слегка экзальтированной матери) великолепный проект и отправляется на его реализацию. Кроме мелких сюрпризов, вроде отсутствия мобильной связи, Жанну ждет «игра на вылет». Оказывается, что владелец поместья Сезар Дагер — основатель известного бренда настолок и в свободное от работы время устраивает семье и гостям развлечения с загадками и огнестрельным оружием.

Эту французскую комедию можно назвать «Десять негритят» на современный лад, т.к. именно на интриге о следующей жертве и строится сюжет. Загадочный особняк похож на театральные декорации, а его обитатели театрально пафосны и ярко одеты. Действие заманивает ожиданием, когда же закончится игра, но границы между опасным развлечением и реальностью просто нет.

Генри умеет путешествовать во времени, но в его случае это не дар, а проклятье. Временные скачки происходят без его желания, он никогда не знает, где окажется, а перемещения всегда происходят голышом. Осознавая насколько это проблематично для обычных людей, парень поставил крест на серьёзных отношениях и семье. Но однажды, когда ему исполнилось 28 лет, он встречает Клэр, которая утверждает, что знакома с ним всю жизнь и согласна быть его женой. Девушка объясняет, что Генри сам приходил к ней из будущего, когда она была еще маленькой девочкой.

Роман Одри Ниффенеггер, по которому сначала был снят фильм (в 2009 году Робертом Швентке), а теперь и сериал, читать-то сложно, а уж экранизировать и подавно. Спорадические временные перемещения главного героя так закручивают сюжет, что зрителю словно приходится собирать картинку из случайно найденных пазлов. Линейность сюжета держится только на жене путешественника во времени, а вся эта история становится захватывающим романом о изменчивой природе людей и сложной природе влюбленности.

Всего один проигрышный бой уничтожил спортивную карьеру Макса Холодова — чемпиона боев без правил. Неожиданный нокаут выкинул его не только за пределы октагона, но и вообще успешной жизни. Менеджеры и промоутеры мгновенно переключились на другого бойца, девушка разочаровалась, а попытки работать в фитнес-клубе не увенчались успехом. Спасаться от кризиса Холодов решает автостопом по родному Крыму. На обочине он находит умирающего бультерьера, видимо выброшенного после собачьего поединка. Израненные бойцы становятся спасением друг для друга.

На главную роль претендовали немало известных актеров, рассматривали даже Федора Бондарчука. Но Василий Быстров решил, что лучше всего героя может сыграть тот, кто знает истинную цену спортивной победы. Сюжет и не предполагал глубоких экзистенциальных исследований, а потому настоящий боец MMA Владимир Минеев отлично смотрится в роли Макса Холодова, а фильм получился душевной историей о жизни и любви.

По словам Майкла Питерсона, его жена Кэтлин перебрала с алкоголем и упала с лестницы, а он в этот момент был у бассейна за домом и не слышал крики о помощи. К моменту прибытия службы женщина уже умерла, но положение ее тела и количество крови вызывают подозрения полицейских. Хотя нет прямых доказательств Майкла арестовывают за убийство, и начинается долгая битва за его невиновность. Или вину.

Сериал в полюбившемся зрителю жанре «трукрайм» снова рассказывает о преступлении в богатой белой семье. Основанная на реальной истории писателя Майкла Питерсона и подозрительной смерти его жены, эта постановка представляет разные стороны расследования, которое длилось 15 лет. Колин Ферт и Тони Коллетт тонко разыгрывают темные стороны внешне идеального брака. Это побуждает зрителя постоянно формулировать гипотезы и предположения, что же случилось на самом деле: убийство или трагическая случайность?

Это было как в сказке: Жорж влюбляется в Камиллу с первого мгновенья, она отвечает ему взаимностью, и они живут неприлично счастливой жизнью. Это красивая, яркая пара поражает своей страстью, эпатажностью и умением превращать унылую действительность в фееричный праздник. Рождение сына Гэри нисколько не меняет их быт, и мальчик растет в атмосфере постоянных вечеринок, зажигательных танцев и звонкого смеха. Однако выясняется, что эскапизм Камиллы — это следствие психического заболевания, и она начинает путать выдумку и реальность.

Солнечная, наполненная сочными цветами и хорошей музыкой картина начинается как легкая комедия и как-то незаметно становится тяжелой драмой. У Ромена Дюриса и Виржини Эфира не просто химия, а истинная кинематографическая amour fou. Кадры поражают своей красотой — от стильных нарядов героев до невероятного дизайна парижской квартиры и великолепия испанского замка.

Сотрудника Национальной разведывательной службы Хан Джи Хёк уже давно объявили погибшим, когда неожиданно обнаруживают его в толпе беженцев. Он истощён, избит и потерял память. Анализы крови показывают, что ему вводили секретный препарат, вызывающий амнезию. Хотя для руководства даже это не является доказательством невиновности, ведь исчезновение Джи Хёка подозрительно совпало с утечкой данных, что привело к смерти несколько человек. Спецагенту необходимо не только вспомнить, что произошло с ним, но и найти того, кто его предал.

К своему 60-летнему юбилею корейская радиокомпания MBC запустила проект с грандиозным бюджетом в 11 миллионов долларов США. Сценарий, победивший на конкурсе, выкупили у известного писателя, 44-летнего (что считается солидным возрастом для актера дорам) Намгуна Мина рельефно раскачали и дали режиссеру Ким Сон-ён полную свободу. Девайсам на вооружении корейской разведывательной службы позавидует Хьюстонский ЦУП, количество разбитого транспорта сложно сосчитать, а компьютерные спецэффекты достойны фильма Спилберга. Усилия не прошли даром — сериал побил все рейтинги во время трансляции и стал полноценной франшизой о корейском спецагенте.