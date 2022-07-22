ТОП-5 бриллиантовых колец из популярных фильмов

Кольца с бриллиантом являются одними из самых популярных и привлекательных ювелирных украшений. Чаще всего именно такое украшение возлюбленный преподносит своей второй половинке, делая ей предложение. Чистый и прозрачный бриллиант, который переливается от игры света на поверхности, символизирует вечную любовь, серьезность и чистоту намерений жениха. Это ювелирное украшение можно носить каждый день - качественно выполненное изделие не цепляется за одежду, эффективно подчеркивает утонченность и элегантность обладательницы.

Сегодня существует сотни вариантов колец с бриллиантами, которые различаются между собой стилем оформления, дизайном, количеством и размером бриллиантов, высотой посадки драгоценного камня, способом фиксации и пр. Можно легко запутаться при выборе идеального кольца среди такого разнообразия. Если вы хотите купить кольцо с бриллиантами, обратите внимание на фильмы, в которых фигурируют кольца с бриллиантами. Именно этим мы и займемся в данной статье.

Кольца с бриллиантами в культовых фильмах

Есть большое количество фильмов, где в определенных сценах вы можете увидеть кольца с бриллиантами. Обычно последние встречаются в сценках, где возлюбленный делает предложение своей второй половинке. Обязательно присмотритесь к этим украшениям - вполне возможно, что среди них вы найдете тот вариант, который понравится именно вам. Или хотя бы получите примерное представление того, каким должно быть для вас идеальное кольцо с бриллиантом.

Секс в большом городе 2

Особой сценой этого фильма является тот момент, когда персонаж Мистер Биг делает предложение своей возлюбленной Кэрри. При этом он преподносит ей подарок - кольцо, выполненное из белого золота и имеющее большой бриллиант черного цвета. Учитывая цвет драгоценного камня, это очень уникальный и неординарный подарок. На вопрос Кэрри "Почему бриллиант черного цвета?" Мистер Биг отвечает, что искал для своей возлюбленной необычное украшение.

Само кольцо было изготовлено из белого золота в 18 карат, а бриллиант был 5-каратным. Известно, что украшение было выполнено самой актрисой Сарой Джессикой Паркер совместно с профессиональным ювелиром.

Фильм получил очень большую популярность у пользователей, поэтому была выпущена ограниченная партия ювелирных украшений. Каждое кольцо с бриллиантом из фильма оценили в 10 тыс. долларов, хотя на самом деле такое украшение стоит гораздо дешевле.

Свадьба лучшего друга

В этой комедии можно увидеть золотое кольцо с круглым бриллиантом, которое красуется на пальце актрисы Камерон Диас. Украшение выполнено в классическом стиле, драгоценный камень имеет круглую форму. Особенностью кольца является наличие канальной оправы.

Такое украшение, конечно, к тому моменту не было новым, но кольцо с бриллиантом очень сильно понравилось многим девушкам. Украшение вышло на пик популярности. Также фильм вдохновил ювелиров на выпуск десятков разновидностей колец с бриллиантом, которые были очень похожи на тот, что можно увидеть в кинокартине.

Стоить отметить, что классическое кольцо с бриллиантом круглой формы никогда не выйдет из моды. Такое украшение смотрится изящно и элегантно при любых обстоятельствах. Это отличный вариант для тех, кто ценит классический стиль.

Жасмин

При просмотре этого фильма можно увидеть большое разнообразие украшений, но самым примечательным является кольцо с роскошным бриллиантом изумрудной огранки. Его можно увидеть на пальце героини, роль которой отведена актрисе Кейт Бланшетт. Известно, что ювелирное украшение, которое можно увидеть в этом фильме, было представлено нью-йоркским бутиком Fred Leighton, который пользуется очень большой популярностью у знаменитостей.

Джентльмены предпочитают блондинок

В этом фильме все внимание зрителей уделяется пальцу Мэрилин Монро, на котором красуется кольцо с огромным бриллиантом весом в 14 карат. Именно этот изящный драгоценный камень вдохновил актрису на фразу "Лучшие друзья девушек - это бриллианты".

Фильм сделал знаменитой не только саму актрису, но и украшение. С тех пор популярность такого кольца с бриллиантом только растет.

Война невест

В этом фильме можно увидеть кольцо из белого золота c бриллиантом. Украшение выполнено в классическом стиле, имеет небольшой размер. Внешне кольцо выглядит очень просто - это беспроигрышный вариант, если вы не можете определиться с выбором.

Мы рекомендуем обязательно посмотреть эти фильмы, чтобы взглянуть на упомянутые кольца. Возможно среди них вы сможете найти оригинальное украшение.