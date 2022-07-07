7 ролей Рэйчел Вайс, за которые она была номинирована на престижные награды

На счету у британской актрисы уже более 140 работ, а самые яркие из них уже отмечены кинонаградами.

«Мумия» – Эвелин Карнахан

Свою первую номинацию Вайс получила в 2000 году. Ее отметили учредители американской кинопремии «Сатурн» в категории «Лучшая актриса» за главную роль в приключенческом фильме «Мумия» Стивена Соммерса. Рэйчел предстала на экране в образе библиотекаря Эвелин Карнахан, которая спасает от казни пленного американского капитана Рика О’Коннелла и случайно пробуждает хранителя мертвых Имхотепа.

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«Константин: Повелитель тьмы» – сестры-близнецы Анжела и Изабель

Вайс было 35 лет, когда ее номинировали на кинопремию Teen Choice Awards от компании Fox за главную роль в картине «Константин: Повелитель тьмы». Имя актрисы появилось в номинации «Лучшая сцена крика». В супергеройском триллере Фрэнсиса Лоуренса Рэйчел сыграла в тандеме с известным голливудским актером Киану Ривзом.

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«Преданный садовник» – журналистка Тесса Куэйл

Свой первый и пока единственный «Оскар» актриса получила в 2006 году за роль второго плана в картине «Преданный садовник». В детективном триллере Фернандо Мейреллиша Вайс сыграла Тессу Куэйл – жену главного героя и журналистку, которая проводит расследование об испытаниях лекарственных препаратов на африканских жителях. Эта роль принесла Рэйчел также премии Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус».

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«Молодость» - Лина Белинджер

В 2015 году Рейчел удостоилась номинации «Лучшая женская роль» от Европейской киноакадемии за воплощение образа Лины Белинджер в картине Паоло Соррентино «Молодость». Вайс сыграла дочь главного героя - знаменитого 82-го композитора Фреда Белинджера, к которому королева Елизавета II обратилась с личной просьбой.

Молодость

«Стукачка» – Кэтрин Болковак

В 2012 году Рэйчел номинировали на премию «Джини» в категории «Лучшая женская роль» за воплощение образа Кэтрин Болковак в ленте «Стукачка». По сюжету, героиня Вайс отважно борется с подпольной торговлей женщинами. Мелодрама вышла на экраны в 2010 году и стала дебютом канадского режиссера Ларисы Кондрацки. Фильм был представлен в шести номинациях «Джини».

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«Глубокое синее море» – Эстер Колльер

2013 год принес Вайс номинацию «Лучшая женская роль (драма)» американской премии «Золотой глобус» за экранный образ Эстер Колльер в фильме Теренса Дэвиса «Глубокое синее море». Героиня Вайс замужем за известным судьей Вилльямом Колльером и ведет шикарную жизнь. Семейная идиллия рушится, когда она влюбляется в военного летчика и сталкивается с общественным порицанием.

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«Фаворитка» – герцогиня Сара Мальборо

В 2019 году Вайс во второй раз сражалась за статуэтку «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана». В число номинантов она попала благодаря роли в картине «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Вайс сыграла герцогиню Сару Мальборо, которая хочет стать приближенной королевы Анны и борется за ее внимание с конкуренткой. Ради съемок актриса научилась стрелять из ружья и ездить верхом. За работу в проекте звезда получила приз Голливудского кинофестиваля. Лента выгодно выделялась на фоне «толерантного» кино, но «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана достался темнокожей Реджине Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).