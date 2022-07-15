Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?
Предупреждаем, что только безумный фанат сможет узнать песни по не самым очевидным словам.
Студия Disney создавала один фильм по несколько лет, порой даже десятилетием. Уолту были важны все детали, в том числе и музыкальная составляющая. Лучшие композиторы и авторы работали над тем, чтобы песни героев стали важной частью сюжета. И даже спустя многие годы стоит лишь произнести «Акуна матата» или «Арабская ночь» – и вы тут же вспомните песни и анимационные фильмы, в которых они прозвучали. Но что, если мы назовем не самые популярные слова, вспомните ли вы, в чьей песне души они когда-то прозвучали?
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