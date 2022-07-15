Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?

Студия Disney создавала один фильм по несколько лет, порой даже десятилетием. Уолту были важны все детали, в том числе и музыкальная составляющая. Лучшие композиторы и авторы работали над тем, чтобы песни героев стали важной частью сюжета. И даже спустя многие годы стоит лишь произнести «Акуна матата» или «Арабская ночь» – и вы тут же вспомните песни и анимационные фильмы, в которых они прозвучали. Но что, если мы назовем не самые популярные слова, вспомните ли вы, в чьей песне души они когда-то прозвучали?

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