Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?

Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?

15 июля 2022 19:12
Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?

Предупреждаем, что только безумный фанат сможет узнать песни по не самым очевидным словам.

Студия Disney создавала один фильм по несколько лет, порой даже десятилетием. Уолту были важны все детали, в том числе и музыкальная составляющая. Лучшие композиторы и авторы работали над тем, чтобы песни героев стали важной частью сюжета. И даже спустя многие годы стоит лишь произнести «Акуна матата» или «Арабская ночь» – и вы тут же вспомните песни и анимационные фильмы, в которых они прозвучали. Но что, если мы назовем не самые популярные слова, вспомните ли вы, в чьей песне души они когда-то прозвучали?

Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас

Мария Бабаева
Мария Бабаева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Related video