Зло возвращается: вышел трейлер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный»

Согласно городской легенде, кровожадное исчадие ада по имени Крипер, жаждущее насытиться человеческой плотью, пробуждается каждые 23 года, но новые фильмы в рамках этой хоррор-франшизы выходят куда чаще. Кинокомпания Screen Media представила первый трейлер четвертой части – картина получила название «Джиперс Криперс: Возрождение». Режиссером выступает Тимо Вуоренсола, сценарий написал Шон-Майкл Арго.

Действие «Возрождения» развернется в маленьком городе в штате Луизиана, где впервые проводится Фестиваль ужасов. В трейлере юный поклонник хорроров по имени Чейз (Имран Адамс) по пути на этот фестиваль пересказывает своей девушке Лейн (Сидни Крейвен) знаменитую страшилку о монстре, который каждые 23 года выходит на охоту, зверски убивая людей.

Фестиваль ужасов оказывается массовым действом в духе карнавала, участники которого переодеваются в страшные костюмы, участвуют в тематических конкурсах и всячески развлекаются. Также имеет место Лотерея Крипера, победители которой получают билет в стилизованный Дом Крипера, где им предстоит пройти игровой квест. Счастливой парой оказываются как раз Чейз и Лейн. К сожалению, именно в это время изголодавшийся Крипер вновь выходит вершить свою кровавую жатву.

Тогда как предыдущие сиквелы «Джиперс Криперс» привязаны к произошедшему в оригинальном фильме, в случае с «Возрожденным» нет ясности, когда именно имеют место изображаемые события. Также примечательно, что в новом фильме действие переносится из Флориды в Луизиану.