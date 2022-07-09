10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры

Во второй половине 2022 года планируется премьера слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед». Какие еще мультфильмы студии Disney можно адаптировать в виде ужасов?

В мае этого года стало известно, что режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд готовит адаптацию всеми известной сказки о Винни-Пухе в жанре слэшера, в которой добродушный мишка после предательства Кристофера Робина превратится в кровожадного маньяка. Такое вольное обращение с персонажами детской классики стало возможно благодаря тому, что в начале 2022 года истек срок авторских прав компании Disney на персонажей мультфильма. Мы решили пофантазировать и представить, какие еще проекты Disney неплохо бы смотрелись в жанре хоррора.

Винни-Пух: Кровь и мед

Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни? Начнем с того, что сама идея говорящей куклы, отчаянно стремящейся стать настоящим человеком, сама по себе звучит жутковато. Тем более злоключения Пиноккио в кукольном театре, хозяин которого пообещал пустить героя на дрова, как только тот перестанет приносить доход, – практически готовая сцена для хоррора. Кажется, хоррор-версию «Пиноккио» мы получим уже совсем скоро – на конец 2022 года запланирован выход одноименного фильма Гильермо дель Торо. Зная предыдущие работы режиссера, можно смело предположить, что сказка получится по-настоящему мрачной и пугающей.

Пиноккио

Признаем, эксцентричная Круэлла де Виль, мечтающая сшить из шкур далматинцев себе шубу, – одна из самых эффектных злодеек Disney. В принципе, одного ее коварного плана достаточно для того, чтобы превратить семейный мультфильм в мрачный фильм ужасов, где Понго и Пэдди отчаянно пытаются вырвать своих щенков из лап сумасшедшей.

101 далматинец

Фэнтези о мальчике Таране, который спасает мир от зловещего Рогатого Короля, мечтающего с помощью Черного котла воскресить армию нежити, сам по себе вышел довольно пугающим. Мультфильм считается одной из крупных неудач студии, в частности из-за того, что чересчур мрачные краски фильма сильно контрастировали с общей атмосферой света и волшебства предыдущих проектов Disney. Зато какой прекрасный хоррор мог бы получиться из «Черного котла», если не стесняться сгущать краски!

Черный котел

Все мы знаем, что диснеевский вариант сказки значительно отличается от написанного Андерсеном оригинала, в котором бедняжка Ариэль, так и не добившись расположения принца, погибает. Андерсен подробно описывает физические страдания, которые испытывает русалочка после своего превращения в человека: каждый шаг дается ей с трудом, как будто она ступает по остро заточенным ножам. А финальная сцена, в которой морская ведьма вручает русалочке меч, чтобы та убила принца и вернулась домой, и вовсе могла бы быть решена в духе «Убить Билла».

Русалочка

Последние годы «Красавицу и Чудовище» невероятно полюбили психологи, на примере отношений между Белль и чудовищем объясняя, что такое стокгольмский синдром и абьюз. Из мультфильма получился бы мощный психологический хоррор об одержимости и заточении в духе «Кожи, в которой я живу», «Елены в ящике» или «Багрового пика».

Красавица и Чудовище

Еще одна экранизация, значительно отличающаяся от оригинала. История, изложенная в романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», далека от диснеевского хеппи-энда. Мрачная история, разворачивающаяся в Париже времен инквизиции, могла бы вылиться в стильный хоррор об одержимых красавицей Эсмеральдой всеми презираемом горбуне Квазимодо и полубезумном священнике Фролло, которые в своей пагубной страсти не остановятся ни перед чем, как герои «Парфюмера» или «Дракулы».

Горбун из Нотр-Дама

Добрый семейный мультфильм о дружбе гавайской девочки и инопланетного монстра дает волю фантазии, благо, что хорроров об инопланетянах у нас хоть отбавляй – от «Чужого» и «Нечто» до «Живого». Особенно если вспомнить, что поначалу Стич отличался крайне недружелюбным характером, неконтролируемой агрессией и страстью к разрушениям.

Лило и Стич

Игрушки и дети – одни из самых эксплуатируемых мотивов в жанре ужасов. Конечно, ожившие игрушки переносят зрителя в детство и выбивают ностальгическую слезу, однако взгляни на ситуацию под другим углом – и вот уже добродушный ковбой Вуди превращается в зловещую куклу Чаки.

История игрушек

«Принцесса и лягушка» радикально переосмысливает традиционные диснеевские сказки о принцессах, сделав главной героиней сильную и целеустремленную девушку, которая мечтает не о замужестве, а о реализации своих амбиций. Помимо этого, ее поцелуй мало того, что не возвращает принцу человеческий облик, так и вовсе превращает в лягушку саму Тиану. А теперь представьте, как выглядела бы знакомая история, если решить это превращение в духе боди-хорроров Дэвида Кроненберга.

Принцесса и лягушка

Неконтролируемые способности Эльзы чуть не стоили жизни ее сестре и целому королевству. Побег в созданную ею ледяную пустыню и последующие годы одиночества могли сделать из Эльзы опасного монстра, которому чужды любовь и сострадание и который движим лишь жаждой мести тем, кто лишил ее нормального существования.