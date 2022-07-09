Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры

9 июля 2022 13:00
10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры

Во второй половине 2022 года планируется премьера слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед». Какие еще мультфильмы студии Disney можно адаптировать в виде ужасов?

В мае этого года стало известно, что режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд готовит адаптацию всеми известной сказки о Винни-Пухе в жанре слэшера, в которой добродушный мишка после предательства Кристофера Робина превратится в кровожадного маньяка. Такое вольное обращение с персонажами детской классики стало возможно благодаря тому, что в начале 2022 года истек срок авторских прав компании Disney на персонажей мультфильма. Мы решили пофантазировать и представить, какие еще проекты Disney неплохо бы смотрелись в жанре хоррора.

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Винни-Пух: Кровь и мед

Пиноккио

Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни? Начнем с того, что сама идея говорящей куклы, отчаянно стремящейся стать настоящим человеком, сама по себе звучит жутковато. Тем более злоключения Пиноккио в кукольном театре, хозяин которого пообещал пустить героя на дрова, как только тот перестанет приносить доход, – практически готовая сцена для хоррора. Кажется, хоррор-версию «Пиноккио» мы получим уже совсем скоро – на конец 2022 года запланирован выход одноименного фильма Гильермо дель Торо. Зная предыдущие работы режиссера, можно смело предположить, что сказка получится по-настоящему мрачной и пугающей.

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Пиноккио

101 далматинец

Признаем, эксцентричная Круэлла де Виль, мечтающая сшить из шкур далматинцев себе шубу, – одна из самых эффектных злодеек Disney. В принципе, одного ее коварного плана достаточно для того, чтобы превратить семейный мультфильм в мрачный фильм ужасов, где Понго и Пэдди отчаянно пытаются вырвать своих щенков из лап сумасшедшей.

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
101 далматинец

Черный котел

Фэнтези о мальчике Таране, который спасает мир от зловещего Рогатого Короля, мечтающего с помощью Черного котла воскресить армию нежити, сам по себе вышел довольно пугающим. Мультфильм считается одной из крупных неудач студии, в частности из-за того, что чересчур мрачные краски фильма сильно контрастировали с общей атмосферой света и волшебства предыдущих проектов Disney. Зато какой прекрасный хоррор мог бы получиться из «Черного котла», если не стесняться сгущать краски!

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Черный котел

Русалочка

Все мы знаем, что диснеевский вариант сказки значительно отличается от написанного Андерсеном оригинала, в котором бедняжка Ариэль, так и не добившись расположения принца, погибает. Андерсен подробно описывает физические страдания, которые испытывает русалочка после своего превращения в человека: каждый шаг дается ей с трудом, как будто она ступает по остро заточенным ножам. А финальная сцена, в которой морская ведьма вручает русалочке меч, чтобы та убила принца и вернулась домой, и вовсе могла бы быть решена в духе «Убить Билла».

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Русалочка

Красавица и Чудовище

Последние годы «Красавицу и Чудовище» невероятно полюбили психологи, на примере отношений между Белль и чудовищем объясняя, что такое стокгольмский синдром и абьюз. Из мультфильма получился бы мощный психологический хоррор об одержимости и заточении в духе «Кожи, в которой я живу», «Елены в ящике» или «Багрового пика».

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Красавица и Чудовище

Горбун из Нотр-Дама

Еще одна экранизация, значительно отличающаяся от оригинала. История, изложенная в романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», далека от диснеевского хеппи-энда. Мрачная история, разворачивающаяся в Париже времен инквизиции, могла бы вылиться в стильный хоррор об одержимых красавицей Эсмеральдой всеми презираемом горбуне Квазимодо и полубезумном священнике Фролло, которые в своей пагубной страсти не остановятся ни перед чем, как герои «Парфюмера» или «Дракулы».

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Горбун из Нотр-Дама

Лило и Стич

Добрый семейный мультфильм о дружбе гавайской девочки и инопланетного монстра дает волю фантазии, благо, что хорроров об инопланетянах у нас хоть отбавляй – от «Чужого» и «Нечто» до «Живого». Особенно если вспомнить, что поначалу Стич отличался крайне недружелюбным характером, неконтролируемой агрессией и страстью к разрушениям.

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Лило и Стич

История игрушек

Игрушки и дети – одни из самых эксплуатируемых мотивов в жанре ужасов. Конечно, ожившие игрушки переносят зрителя в детство и выбивают ностальгическую слезу, однако взгляни на ситуацию под другим углом – и вот уже добродушный ковбой Вуди превращается в зловещую куклу Чаки.

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
История игрушек

Принцесса и лягушка

«Принцесса и лягушка» радикально переосмысливает традиционные диснеевские сказки о принцессах, сделав главной героиней сильную и целеустремленную девушку, которая мечтает не о замужестве, а о реализации своих амбиций. Помимо этого, ее поцелуй мало того, что не возвращает принцу человеческий облик, так и вовсе превращает в лягушку саму Тиану. А теперь представьте, как выглядела бы знакомая история, если решить это превращение в духе боди-хорроров Дэвида Кроненберга.

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Принцесса и лягушка

Холодное сердце

Неконтролируемые способности Эльзы чуть не стоили жизни ее сестре и целому королевству. Побег в созданную ею ледяную пустыню и последующие годы одиночества могли сделать из Эльзы опасного монстра, которому чужды любовь и сострадание и который движим лишь жаждой мести тем, кто лишил ее нормального существования.

10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры
Холодное сердце

Арина Хализова
Арина Хализова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Related video