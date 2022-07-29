Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в «Аквамене 2»

Исполнитель роли Аквамена в киновселенной DC Джейсон Момоа сообщил, что в предстоящем фильме «Аквамен и потерянное царство» Бен Аффлек вновь появится в образе Брюса Уэйна/Бэтмена. В одной из соцсетей Момоа опубликовал совместный снимок с Аффлеком, сделанный на съемочной площадке предстоящего сиквела «Аквамена». В подписи к фото Момоа написал:

«Воссоединение. Брюс и Артур. Люблю тебя и скучаю по тебе, Бен. Тур по студии Warner Bros. удался. Отрабатываем все хорошее на съемочной площадке. «Аквамен 2». Всем алоха. Джейсон».

Аффлек играет Бэтмена в расширенной вселенной DC с 2016 года, когда он дебютировал в этом образе в картине Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». В актерском составе «Аквамена и потерянного царства» присоединился к Дольфу Лундгрену (король Нерей), Темуэре Моррисону (Том Карри, отец Аквамена), Эмбер Херд (Мера), Патрику Уилсону (Повелитель Океана) и Яхье Абдулу-Матину II (Черная Манта). Также в фильме снимается Пилу Асбек, известный публике по сериалу «Игра престолов».

Как именно Бэтмен будет интегрирован в сюжет «Аквамена 2», пока неизвестно. Вероятно, Артур Карри обратится к нему за помощью.

«Аквамен и потерянное царство» выйдет в прокат 16 марта 2023 года.