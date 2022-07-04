Четвертый сезон «Очень странных дел» бьет рекорды популярности на стриминге

Сериал «Очень странные дела» уже давно является одним из самых популярных проектов стрим-сервиса Netflix. Шоу всецело подтвердило этот статус, когда в эфир вышла сначала первая часть долгожданного четвертого сезона, а затем и вторая – премьера двух финальный серий состоялась 1 июля.

Первая часть четвертого сезона «Очень странных дел» набрала за первый уик-энд на Netflix впечатляющие 286,79 млн просмотренных часов. Когда же вышла вторая часть, небывалый наплыв зрителей привел к тому, что стрим-сервис временно перестал работать.

Согласно авторитетной статистической компании Nielsen, за неделю с 30 мая по 5 июня «Очень странные дела» набрали в общей сложности 7,2 млрд просмотренных минут, что является недельным рекордом для любого проекта на стриминге за все время ведения такого подсчета, то есть с 2020 года. Ранее ни одно шоу не сумело набрать более 6 млрд просмотренных минут. Другие сериалы, которые достигли отметки в 5 млрд минут за одну неделю – «Король тигров» (дважды) и «Озарк».

«Очень странные дела» уже официально продлены на пятый и заключительный сезон. Также ходят слухи, что франшиза продолжится за счет спин-оффов. Например, получить сольный сериал может Одиннадцать в исполнении Милли Бобби Браун.