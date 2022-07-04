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Киноафиша Новости Четвертый сезон «Очень странных дел» бьет рекорды популярности на стриминге

Четвертый сезон «Очень странных дел» бьет рекорды популярности на стриминге

4 июля 2022 11:53
Четвертый сезон «Очень странных дел» бьет рекорды популярности на стриминге

Долгий перерыв между сезонами сделал новые серии еще более желанными.

Сериал «Очень странные дела» уже давно является одним из самых популярных проектов стрим-сервиса Netflix. Шоу всецело подтвердило этот статус, когда в эфир вышла сначала первая часть долгожданного четвертого сезона, а затем и вторая – премьера двух финальный серий состоялась 1 июля.

Первая часть четвертого сезона «Очень странных дел» набрала за первый уик-энд на Netflix впечатляющие 286,79 млн просмотренных часов. Когда же вышла вторая часть, небывалый наплыв зрителей привел к тому, что стрим-сервис временно перестал работать.

Согласно авторитетной статистической компании Nielsen, за неделю с 30 мая по 5 июня «Очень странные дела» набрали в общей сложности 7,2 млрд просмотренных минут, что является недельным рекордом для любого проекта на стриминге за все время ведения такого подсчета, то есть с 2020 года. Ранее ни одно шоу не сумело набрать более 6 млрд просмотренных минут. Другие сериалы, которые достигли отметки в 5 млрд минут за одну неделю – «Король тигров» (дважды) и «Озарк».

«Очень странные дела» уже официально продлены на пятый и заключительный сезон. Также ходят слухи, что франшиза продолжится за счет спин-оффов. Например, получить сольный сериал может Одиннадцать в исполнении Милли Бобби Браун.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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