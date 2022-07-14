О чем новый сериал «Обитель зла» и кому стоит его посмотреть?
Экранизация серий видеоигр Resident Еvil. О новом сериале «Обитель зла» в вопросах и ответах.
14 марта на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера нового хоррор-сериала «Обитель зла». Он переносит нас в мир недалекого будущего, где человечество оказалось на грани вымирания из-за вируса, превращающего людей в зомби.
О чем сериал?
Действие «Обители зла» происходит сразу в двух временных линиях. Первая начинается в 2022 году и рассказывает о городе Нью-Раккун-Сити. Альберт Вескер работает в лабораториях корпорации Umbrella над новым препаратом, который должен стать революцией в мире антидепрессантов. В город приезжают его дети Джейд и Билли, чтобы воссоединиться с отцом и начать новую жизнь. Вторая линия переносит нас в 2036 год. Вирус все-таки уничтожил человечество и превратил большую часть людей в зомби. Повзрослевшая Джейд прячется в разрушенном Лондоне и ищет способ вернуться домой к семье. Вот только к опасным полчищам местных тварей прибавляется новая головная боль — корпорация Umbrella, начинающая охоту за девушкой.
Франшиза Resident Еvil и новый Альберт Вескер
Первая игра серии вышла в далеком 1996 году и уже насчитывает 8 номерных частей, а также большое количество спин-оффов и ремейков. Последние годы франшиза Resident Еvil обрела новую популярность, причем вопреки своим экранизациям.
В мире видеоигр зомби-апокалипсис так и не случился и эпидемию удалось локализовать, но создателям экранизаций не хватает воображения – и все вновь сводится к банальному концу света. Начиная с 4-й части игровая франшиза перестает делать ставку именно на ходячих мертвецов. Благодаря экспериментам и новым формам вируса создателям удалось расширить свой бестиарий опасных тварей. В последней на данный момент видеоигре Resident Evil Village даже появляются вампиры и оборотни. Корпорация Umbrella существует где-то на задворках сюжета и превратилась в пасхалку. Неизменными остаются лишь персонажи Альберт Вескер, Крис Редфилд и Леон Кеннеди, но и они с годами перестали занимать главные роли во франшизе.
Тем удивительнее заявление Лэнса Реддика (актер исполнил роль Альберта Вескера), что он не знал о существовании Resident Evil и в подготовке к роли ориентировался лишь на сценарий и собственное представления о роли. При этом нельзя назвать Реддика человеком, далеким от видеоигр. Он подарил голос и внешность одному из героев серии Horizon, по которой недавно был анонсирован сериал. Хотя при всех претензиях к картингу у него получился пускай и не каноничный, но довольно интересный взгляд на персонажа. Здесь он выглядит более реалистично и предстает таким холодным, расчетливым ученым, сделавшим ставку в жизни именно на свой интеллект.
Очередная попытка и новые обещания
Resident Еvil до сих пор не может смыть с себя экранизации Пола У. С. Андерсона с Миллой Йовович. Теперь каждая новая попытка обязательно начинается с заявления создателей. Они рассказывают, как будут следовать духу франшизы и трепетно относиться к первоисточнику. Например, последние такие обещания воплотились в фильм «Обитель зла: Раккун-Сити», который выглядел глумлением над франшизой. Особняком стоят лишь мультфильмы Resident Еvil. Они тоже упражняются с фильмами по части глупых сюжетов, но хотя бы сохраняют визуальный стиль оригинала и немного передают его дух.
Не волнуйтесь, на этот раз создатели пошли дальше банальных обещаний и заявили, что сериал продолжает сюжет видеоигр и расширяет вселенную. Фанаты будут задавать массу вопросов и видеть нестыковки, а новый зритель явно упустит важную часть предыстории, ведь уже случилось слишком много важных событий. Все понимание духа, как обычно, ограничивается лишь плохо сделанными пасхалками.
Мнение Киноафиши
Главная проблема сериала – в его названии, которое обещает нам абсолютно другой продукт. Самое сложное – заставить себя абстрагироваться от знаний о франшизе. Как это нынче принято, зараженных называют не «зомби», а «нулевыми». Общество вновь оказалось слишком хрупким и рухнуло перед первой значительной угрозой. При этом сериал неплохо перемешивает два времени и создает интригу. История в будущем выглядит типичным постапокалипсисом, а вот сюжетная линия в настоящем чуть интереснее и чем-то напоминает «Эйфорию». У нее понизили возрастные ограничения и убрали детальное погружения в мир наркотиков, оставив лишь подростковый бунт. Правда, по итогу в сериале все равно слишком много хаоса, история рассыпается в финале, графика выглядит неряшливо и происходящее оборачивается цирком шапито с зомби.
Сложно понять, в чем именно заключается магия франшизы и почему она удостоилась такой безоговорочной любви кинематографа. Создатели вновь и вновь делают громкие заявления, а затем продолжают наступать на старые грабли. Возможно, пора прекратить пытки зрителей и отыскать себе новый первоисточник для издевательств.
Кому может понравиться сериал?
Если вы фанат серии видеоигр и до сих пор верите в чудеса, то вам все-таки стоит поберечь нервы и постараться забыть про существование адаптации Netflix. Неизвестно, что именно станет для вас той самой каплей разочарования – кастинг Альберта Вескера (хотя советую дать ему шанс), отход от канона или очередной бредовый сюжет про апокалипсис в любимой франшизе.
Новая «Обитель зла» — это сериал, сделанный не для поклонников франшизы, а для абсолютно нового зрителя. Он находится где-то на пересечениях кинофраншизы с Миллой Йовович и видеоиграми. Такая промежуточная позиция, в которой попытались привлечь оба лагеря фанатов. Правда, в итоге создатели не отыскали баланса и не смогли угодить никому. Но если вы любите зомби и пытаетесь скоротать время в ожидания 3-й части финального сезона «Ходячих мертвецов», «Обитель зла» – неплохой вариант. С одной стороны, это типичный сериал Netflix, с другой – ужасная адаптация известной видеоигры.