О чем новый сериал «Обитель зла» и кому стоит его посмотреть?

14 марта на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера нового хоррор-сериала «Обитель зла». Он переносит нас в мир недалекого будущего, где человечество оказалось на грани вымирания из-за вируса, превращающего людей в зомби.

О чем сериал?

Действие «Обители зла» происходит сразу в двух временных линиях. Первая начинается в 2022 году и рассказывает о городе Нью-Раккун-Сити. Альберт Вескер работает в лабораториях корпорации Umbrella над новым препаратом, который должен стать революцией в мире антидепрессантов. В город приезжают его дети Джейд и Билли, чтобы воссоединиться с отцом и начать новую жизнь. Вторая линия переносит нас в 2036 год. Вирус все-таки уничтожил человечество и превратил большую часть людей в зомби. Повзрослевшая Джейд прячется в разрушенном Лондоне и ищет способ вернуться домой к семье. Вот только к опасным полчищам местных тварей прибавляется новая головная боль — корпорация Umbrella, начинающая охоту за девушкой.

Обитель зла

Франшиза Resident Еvil и новый Альберт Вескер

Первая игра серии вышла в далеком 1996 году и уже насчитывает 8 номерных частей, а также большое количество спин-оффов и ремейков. Последние годы франшиза Resident Еvil обрела новую популярность, причем вопреки своим экранизациям.

В мире видеоигр зомби-апокалипсис так и не случился и эпидемию удалось локализовать, но создателям экранизаций не хватает воображения – и все вновь сводится к банальному концу света. Начиная с 4-й части игровая франшиза перестает делать ставку именно на ходячих мертвецов. Благодаря экспериментам и новым формам вируса создателям удалось расширить свой бестиарий опасных тварей. В последней на данный момент видеоигре Resident Evil Village даже появляются вампиры и оборотни. Корпорация Umbrella существует где-то на задворках сюжета и превратилась в пасхалку. Неизменными остаются лишь персонажи Альберт Вескер, Крис Редфилд и Леон Кеннеди, но и они с годами перестали занимать главные роли во франшизе.

Тем удивительнее заявление Лэнса Реддика (актер исполнил роль Альберта Вескера), что он не знал о существовании Resident Evil и в подготовке к роли ориентировался лишь на сценарий и собственное представления о роли. При этом нельзя назвать Реддика человеком, далеким от видеоигр. Он подарил голос и внешность одному из героев серии Horizon, по которой недавно был анонсирован сериал. Хотя при всех претензиях к картингу у него получился пускай и не каноничный, но довольно интересный взгляд на персонажа. Здесь он выглядит более реалистично и предстает таким холодным, расчетливым ученым, сделавшим ставку в жизни именно на свой интеллект.

Обитель зла

Очередная попытка и новые обещания

Resident Еvil до сих пор не может смыть с себя экранизации Пола У. С. Андерсона с Миллой Йовович. Теперь каждая новая попытка обязательно начинается с заявления создателей. Они рассказывают, как будут следовать духу франшизы и трепетно относиться к первоисточнику. Например, последние такие обещания воплотились в фильм «Обитель зла: Раккун-Сити», который выглядел глумлением над франшизой. Особняком стоят лишь мультфильмы Resident Еvil. Они тоже упражняются с фильмами по части глупых сюжетов, но хотя бы сохраняют визуальный стиль оригинала и немного передают его дух.

Не волнуйтесь, на этот раз создатели пошли дальше банальных обещаний и заявили, что сериал продолжает сюжет видеоигр и расширяет вселенную. Фанаты будут задавать массу вопросов и видеть нестыковки, а новый зритель явно упустит важную часть предыстории, ведь уже случилось слишком много важных событий. Все понимание духа, как обычно, ограничивается лишь плохо сделанными пасхалками.

Обитель зла

Мнение Киноафиши

Главная проблема сериала – в его названии, которое обещает нам абсолютно другой продукт. Самое сложное – заставить себя абстрагироваться от знаний о франшизе. Как это нынче принято, зараженных называют не «зомби», а «нулевыми». Общество вновь оказалось слишком хрупким и рухнуло перед первой значительной угрозой. При этом сериал неплохо перемешивает два времени и создает интригу. История в будущем выглядит типичным постапокалипсисом, а вот сюжетная линия в настоящем чуть интереснее и чем-то напоминает «Эйфорию». У нее понизили возрастные ограничения и убрали детальное погружения в мир наркотиков, оставив лишь подростковый бунт. Правда, по итогу в сериале все равно слишком много хаоса, история рассыпается в финале, графика выглядит неряшливо и происходящее оборачивается цирком шапито с зомби.

Сложно понять, в чем именно заключается магия франшизы и почему она удостоилась такой безоговорочной любви кинематографа. Создатели вновь и вновь делают громкие заявления, а затем продолжают наступать на старые грабли. Возможно, пора прекратить пытки зрителей и отыскать себе новый первоисточник для издевательств.

Обитель зла

Кому может понравиться сериал?

Если вы фанат серии видеоигр и до сих пор верите в чудеса, то вам все-таки стоит поберечь нервы и постараться забыть про существование адаптации Netflix. Неизвестно, что именно станет для вас той самой каплей разочарования – кастинг Альберта Вескера (хотя советую дать ему шанс), отход от канона или очередной бредовый сюжет про апокалипсис в любимой франшизе.

Новая «Обитель зла» — это сериал, сделанный не для поклонников франшизы, а для абсолютно нового зрителя. Он находится где-то на пересечениях кинофраншизы с Миллой Йовович и видеоиграми. Такая промежуточная позиция, в которой попытались привлечь оба лагеря фанатов. Правда, в итоге создатели не отыскали баланса и не смогли угодить никому. Но если вы любите зомби и пытаетесь скоротать время в ожидания 3-й части финального сезона «Ходячих мертвецов», «Обитель зла» – неплохой вариант. С одной стороны, это типичный сериал Netflix, с другой – ужасная адаптация известной видеоигры.