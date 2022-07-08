Пора прощаться: вышел тизер заключительных серий «Лучше звоните Солу»

Сюжет финальных эпизодов держится в секрете, но известно, что в них появятся звезды «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол.

Канал AMC выпустил финальный трейлер второй половины шестого сезона «Лучше звоните Солу», который является приквелом знаменитого сериала «Во все тяжкие». Свежий проморолик представляет собой загадочную подборку черно-белых кадров, на которых запечатлены безлюдные интерьеры и экстерьеры – очевидно, цель авторов состоит не в намеках на близящуюся развязку, а в создании определенного настроения. Лишь в конце тизера появляется Сол Гудман/Джимми МакГилл в исполнении Боба Оденкерка. Он произносит:

«Пусть вершится справедливость, пока не падут небеса».

За кадром звучит песня Фреда Нила Little Bit of Rain, дополняющая ощущение скорого прощания.

Первая половина заключительного сезона «Лучше звоните Солу» вышла весной. В этих сериях Джимми, его жена и коллега-юрист Ким Уэкслер (Рэй Сихорн) успешно провернули сложную схему, чтобы испортить карьеру своему бывшему боссу Говарду Хэмлину (Патрик Фабиан). Впрочем, радость не продлилась долго, поскольку Лало Саламанка (Тони Далтон) сделал так, что криминальная сторона жизни МакГилла вторглась в его личную жизнь.

Вторая часть шестого сезона «Лучше звоните Солу» стартует на AMC 11 июля.