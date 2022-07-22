Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

22 июля 2022 13:21
В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Доступен детальный пересказ ролика, а также эффектный постер.

Рекламная кампания новой картины Кристофера Нолана началась. Как передает Variety, в американских кинотеатрах дебютировал первый тизер байопика «Оппенгеймер» во главе с Киллианом Мерфи. Ролик сопровождает показы научно-фантастического хоррора Джордана Пила «Нет».

Таким же образом Нолан начал продвижение своего предыдущего фильма: первый тизер «Довода» тоже появился исключительно в кинотеатрах, предваряя показы «Форсажа: Хоббс и Шоу». Впоследствии этот тизер «Довода» так никогда и не появился онлайн. Очевидно, таким подходом Нолан подчеркивает свою приверженность кинотеатральному опыту, становясь в оппозицию по отношению к стримингу.

В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

«Оппенгеймер» будет посвящен жизни знаменитого физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера (Мерфи), который был руководителем «Манхэттенского проекта» и считается «отцом атомной бомбы».

«Мир меняется, реформируется. Это твой момент», – говорит в начале тизера Эмили Блант, играющая в «Оппенгеймере» жену заглавного героя.

На экране появляется обратный отсчет: «11 месяцев, 24 дня, 15 часов, 29 минут». Нолан любит структурировать свои фильмы по принципу тикающих часов. Судя по всему, в «Оппенгеймере» акцент будет сделан на временном отрезке, кульминацией которого стал день, когда изобретение атомной бомбы «навсегда изменило мир».

Когда на экране появляется титр с названием фильме, слышится голос героя Роберта Дауни – младшего. Обращаясь к Оппенгеймеру, он говорит: «Человек, который сдвинул землю». Затем кадры с огнем и дымом перемежаются с черно-белыми изображениями Мерфи в образе Оппенгеймера.

Мировая премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.

Фото: Universal
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Читать далее 25 июля 2022
Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Читать далее 25 июля 2022
Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Читать далее 24 июля 2022
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети 17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Читать далее 25 июля 2022
Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Читать далее 25 июля 2022
Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Читать далее 23 июля 2022
«Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ «Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ Читать далее 26 июля 2022
Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Читать далее 23 июля 2022
7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть 7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть Читать далее 24 июля 2022
Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Читать далее 23 июля 2022
Related video