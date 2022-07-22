В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Рекламная кампания новой картины Кристофера Нолана началась. Как передает Variety, в американских кинотеатрах дебютировал первый тизер байопика «Оппенгеймер» во главе с Киллианом Мерфи. Ролик сопровождает показы научно-фантастического хоррора Джордана Пила «Нет».

Таким же образом Нолан начал продвижение своего предыдущего фильма: первый тизер «Довода» тоже появился исключительно в кинотеатрах, предваряя показы «Форсажа: Хоббс и Шоу». Впоследствии этот тизер «Довода» так никогда и не появился онлайн. Очевидно, таким подходом Нолан подчеркивает свою приверженность кинотеатральному опыту, становясь в оппозицию по отношению к стримингу.

«Оппенгеймер» будет посвящен жизни знаменитого физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера (Мерфи), который был руководителем «Манхэттенского проекта» и считается «отцом атомной бомбы».

«Мир меняется, реформируется. Это твой момент», – говорит в начале тизера Эмили Блант, играющая в «Оппенгеймере» жену заглавного героя.

На экране появляется обратный отсчет: «11 месяцев, 24 дня, 15 часов, 29 минут». Нолан любит структурировать свои фильмы по принципу тикающих часов. Судя по всему, в «Оппенгеймере» акцент будет сделан на временном отрезке, кульминацией которого стал день, когда изобретение атомной бомбы «навсегда изменило мир».

Когда на экране появляется титр с названием фильме, слышится голос героя Роберта Дауни – младшего. Обращаясь к Оппенгеймеру, он говорит: «Человек, который сдвинул землю». Затем кадры с огнем и дымом перемежаются с черно-белыми изображениями Мерфи в образе Оппенгеймера.

Мировая премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.