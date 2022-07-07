Кристиан Слэйтер, Джина Дэвис и Кайл МакЛоклен получили роли в фильме «Остров кисок»

Как сообщает Deadline, актерский состав фильма «Остров кисок», постановкой которого занимается актриса Зои Кравиц («Бэтмен»), пополнился рядом именитых артистов. Стало известно, что вместе с объявленными ранее Наоми Аки, Ченнингом Татумом и Саймоном Рексом в предстоящей картине сыграют Кристиан Слэйтер, Алиа Шокат, Джина Дэвис, Адриа Архона, Хэйли Джоэл Осмент, Майкл МакЛоклен, Лиз Карибель Сьерра, Левон Хоук, Трю Маллен, Сол Уильямс и Крис Коста.

«Остров кисок» расскажет о смышленой девушке по имени Фрида (Аки), которая живет в Лос-Анджелесе и работает официанткой. Однажды ей доводится познакомиться с филантропом и техническим магнатом Слэйтером Кингом (Татум). Фрида не намерена упускать такого шанса и намерена при помощи Кинга стать частью высшего общества. Она принимает приглашение Кинга посетить его личный остров, где намечается роскошная вечеринка. Однако, прибыв на место, Фрида начинает подозревать, что на этом острове происходит нечто страшное.

Съемки «Острова кисок» проходят в настоящее время в Мексике. Производством картины занимается студия MGM. Сценарий Кравиц написала совместно с Е.Т. Файгенбаумом. Дата премьеры пока не установлена.