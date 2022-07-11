Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер

Поклонники часто выбирают актеров для воплощения любимых персонажей на экране еще до объявления официального каста проекта. Авторы не советуются с поклонниками, из-за чего в будущем возникают проблемы. Бывает так, что зрители лучше понимают, какой актер мог бы сыграть того или иного персонажа. Тем не менее мы уже никогда не узнаем, какой из предложенных артистов справился бы лучше. Но ведь пофантазировать никто не запрещает…

Джереми Айронс – Ганнибал Лектер

Сейчас уже трудно представить кого-то, кроме Энтони Хопкинса, в роли Ганнибала Лектера. Тем не менее персонажа мог сыграть другой актер – Джереми Айронс. Англичанин подошел бы на роль идеально за счет своей магнетической внешности, и даже многие поклонники с этим согласились. Было бы интересно посмотреть на Айронса в роли злодея Ганнибала Лектера с его испепеляющим взглядом.

Было бы интересно посмотреть на Айронса в роли злодея Ганнибала Лектера с его испепеляющим взглядом

Мадс Миккельсен – Геральт

Споры по поводу актера на роль Ведьмака Геральта не утихают до сих пор. Известно, что до нашумевшего проекта Netflix экранизацию «Ведьмака» Анджея Сапковского уже сняли в Польше в 2002 году. Геральта из Ривии сыграл актер Михал Жебровский, который сразу понравился зрителям и подошел под типаж персонажа. До запуска нового «Ведьмака» фанаты просили привлечь к созданию польского артиста из предыдущей экранизации, либо датчанина Мадса Миккельсена. Тем не менее Геральта сыграл Генри Кавилл, который многим зрителям показался слишком сексуальным и миловидным, что в корне отличается от образа его персонажа в книге.

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Фанаты хотели привлечь польского артиста из предыдущей экранизации, либо датчанина Мадса Миккельсена

Аарон Тейлор-Джонсон – мистер Грей

Экранизация романа Э. Л. Джеймс «50 оттенков серого» в свое время навела много шума. Актеров выбирали всем интернетом, а варианты режиссера многим поклонникам показали неудачными. В частности, красавчика-миллионера мистера Грея сыграл Джейми Дорнан, а мог бы Аарон Тейлор-Джонсон. Зрители так и не смогли принять выбор авторов фильмов. Есть мнение, что между персонажами Грея и Анастейши нет «химии», а на роль идеального мужчины на экране лучше бы подошел голубоглазый и высокий Аарон.

Джейми vs Аарон

Меньшиков – Гоголь

Телесериал «Гоголь» получил смешанные отзывы не только зрителей, но и критиков. Многие претензии касались исполнителя главной роли Александра Петрова. По мнению зрителей, он не похож на свой прототип и смотрится на экране комично. Дело может быть еще и в том, что Петров на момент выхода проекта уже наскучил поклонникам, так как заполнил собой все кинематографическое пространство. В сети возникли споры по этому поводу, а поклонники отдали роль Гоголя Олегу Меньшикову, который также снялся в телесериале, но в другом амплуа.

А поклонники отдали роль Гоголя Олегу Меньшикову

Том Харди – Бэтмен

«Бэтмен» Мэтта Ривза хоть и не появился в кинотеатрах России, но довел до истерики многих фанатов супергероики. Зрители не планировали увидеть в роли Темного рыцаря Роберта Паттинсона, так как у многих он до сих пор ассоциируется со слащавым вампиром Эдвардом Калленом из «Сумерек». Фанаты считают, что с ролью Бэтмена лучше справился бы британец Том Харди. Многие отмечают, что он выглядит брутальнее и мужественнее Паттинсона, что отлично сочетается с образом супергероя.

Зато Том Харди успел сыграть злодея, с которым боролся другой Бэтмен

Саша Барон Коэн – Фредди Меркьюри

Для сыгравшего Фредди Меркьюри Рами Малека роль оказалась судьбоносной. Он получил за нее «Оскар» и стал еще более популярным и востребованным. При этом многие поклонники не согласились с решением Американской киноакадемии. По мнению фанатов, Рами Малек в роли знаменитого певца оказался карикатурным, несмотря на некую схожесть. Зрители предпочли бы увидеть в роли Фредди Сашу Барона Коэна, который прославился благодаря фильму «Борат».

Зрители предпочли бы увидеть в роли Фредди Сашу Барона Коэна

Дэмиэн Льюис – Альбус Дамблдор в молодости

Волшебника Альбуса Дамблдора во франшизе о Гарри Поттере сыграли два разных актера, а его молодую версию в «Фантастических тварях» исполнил Джуд Лоу. Поклонники одобрили выбор, но прерии по поводу кастинга на роль персонажа все еще ведутся. Фанаты разделились на несколько лагерей: кто-то посчитал Джуда Лоу слишком отвлекающе красивым для Дамблдора, кто-то принял его кандидатуру, а кто-то стал предлагать свои варианты. В последнем случае многие выбрали на роль великого волшебника Дэмиэна Льюиса, несмотря на то что ранее он играл только второстепенных персонажей. По мнению фанатов, в нем сочетается мудрость, простота и доброта, свойственная Дамблдору.

Многие выбрали на роль великого волшебника Дэмиэна Льюиса

Марго Робби – Круэлла

Новая интерпретация злодейки Круэллы пришлась по вкусу многим ценителям кино. Персонажа сыграла Эмма Стоун, которая блестяще справилась с ролью и показала все грани своего таланта. Но поклонникам всегда мало, поэтому в сети до и после премьеры возникали споры по поводу лучшей кандидатки для фильма «Круэлла». Фанаты сошлись во мнении, что Марго Робби с ее опытом съемок в качестве персонажа Харли Квин, воплотила бы на экране злодейку намного интереснее. В ней есть та самая «перчинка», которой не хватило Эмме Стоун с ее бэби-фейсом.

Обе актрисы прекрасно играют злодеек

Эмили Блант – Черная Вдова

Представители Marvel выбирали на роль Черной Вдовы восходящую звезду. Среди кандидаток в первую очередь рассматривалась Эмили Блант, а как запасной вариант имели в виду Скарлетт Йоханссон. Поклонники приняли выбор студии и уже представили британскую актрису в роли любимого женского персонажа. Из-за несовпадения съемочных графиков Блант отказалась от работы в MCU, а Черную Вдову сыграла Скарлетт. Многие до сих пор недовольны заменой и убеждены в том, изначальный выбор студии был более правильным.