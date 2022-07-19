Начались съемки «Дюны 2», фильм обзавелся официальным синопсисом

Как передает Variety, режиссер Дени Вильнев наконец приступил к съемкам второй части «Дюны». Съемочный процесс пройдет в Будапеште, Абу-Даби, Иордане и Италии. Релиз картины намечен на ноябрь 2023 года. Синопсис фильма гласит:

«Сиквел будет посвящен легендарному путешествию Пола Атрейдеса, который объединяется с Чани и фременами, ступая на тропу войны в стремлении отомстить заговорщикам, погубившим его семью. Выбирая между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он стремится предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть лишь он один».

Вместе с тем студии Warner Bros. и Legendary официально подтвердили, что в «Дюне 2» сыграют Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Компанию им составят новички в лице звезды «Элвиса» Остина Батлера (Фейд-Раута Харконнен), Кристофера Уокена (император Шаддам IV), Флоренс Пью (принцесса Ирулан), Леа Сейду (Марго Фенринг) и Сухейлы Якуб.

Вместе с Вильневым в творческую команду «Дюны 2» вошли оператор Грег Фрейзер, художник по костюмам Жаклин Уэст, специалист по гриму Дональд Моуат, композитор Ханс Циммер, арт-директор Патрис Верметт, монтажер Джо Уокер, специалист по визуальным эффектам Пол Ламберт и специалист по спецэффектам Герд Нефцер.

В прокат «Дюна 2» выйдет 18 ноября 2023 года.