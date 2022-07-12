Жизнь после Marvel: 5 будущих проектов от братьев Руссо, которые все ждут

Энтони и Джозеф Руссо — творческий дуэт американских режиссеров кино и телевидения. Они в тандеме сняли «марвеловские» хиты «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» — второй по кассовости фильм в истории кинематографа. Братья Руссо также спродюсировали недавние релизы — фантастическую экшен-комедию «Всё везде и сразу» и сериал «Извне». Пока вы пересматриваете прошлые успешные проекты, мы расскажем о том, какими новинками они порадуют нас в ближайшее время.

Братья Руссо

22 июля на Netflix выйдет боевик и шпионский триллер братьев Руссо под названием «Серый человек». Режиссеры выступают также в качестве продюсеров, а Джо еще и как один из сценаристов (с ним сотрудничали Кристофер Маркус и Стивен Макфили, которые работали с Руссо над фильмами Marvel). Главные роли исполняют Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас. Сюжет основан на одноименном романе Марка Грини и рассказывает историю бывшего агента ЦРУ, который решил стать наемным убийцей по прозвищу Серый человек. Фильм получился самым дорогостоящим проектом оригинального производства сервиса, который оценивается в 200 миллионов долларов. Планируется, что картина станет лишь началом франшизы, снятой по мотивам романа.

Крис Эванс в кадре фильма «Серый человек»

Энтони и Джо Руссо работают также над многосерийным триллером «Цитадель» с Ричардом Мэдденом, Приянкой Чопрой и Стэнли Туччи. Проект выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video и задуман как первая часть новой вселенной, в рамках которой снимут несколько связанных друг с другом сериалов с событиями в разных странах. Мифологию вселенной разрабатывает команда сценаристов из Midnight Radio. Параллельно с этим другие сценаристы придумывают сюжеты для спин-оффов, действие которых будет происходить в Бразилии, Франции, Индии, Италии и Мексике. Первый сезон, который обойдется «Амазону» в 165 миллиардов долларов, создатели обещали выпустить в 2022 году. Иные подробности пока не раскрываются.

Фото со съемок сериала «Цитадель»

Электрическое государство

В конце июня братья Руссо рассказали о новом фильме в жанре фантастики под названием «Электрическое государство». Создатели культовых «Мстителей» славятся своими мегаблокбастерами, и бюджет нового проекта для Netflix даже превышает 200 миллионов долларов. Сценарий для ленты пишут все те же Кристофер Маркус и Стивен Макфили, которые работали над «Мстителями» и «Серым человеком». Фильм адаптирует популярный иллюстрированный роман Саймона Столенхага, вышедший в 2018 году. По сюжету, девочка-сирота путешествует по альтернативному американскому западу 1997 года вместе с роботом и ищет своего младшего брата. Актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет в новом фильме главную роль, а Крис Пратт, Звездный Лорд из «Стражей Галактики», ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к касту. Ожидается, что в картине могут появиться и другие звезды из фильмов Marvel. Съемки картины начнутся в октябре в Атланте. Дата выхода премьеры на стриминге пока неизвестна.

Милли Бобби Браун / Крис Пратт

Суперфадж

В феврале этого года стало известно, что многогранные братья Руссо снимут анимационную адаптацию детского бестселлера «Суперфадж» Джуди Блум. Новинку режиссерского дуэта выпустят на стрим-сервисе Disney+. Сценаристами проекта выступят Амос Вернон и Нунцио Рандаццо — авторы мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания». По сюжету, двенадцатилетний Питер Хэтчер, у которого уже есть трехлетний брат Фадж, а теперь появилась и маленькая сестричка Тутси, испытывает ревность к родителям и борется за их внимание. К этим бедам добавляется и то, что семейство решает переехать и отдать Питера с проказником Фаджем в одну школу. Так и начинаются смешные приключения счастливой семьи с детскими обидами, взрослением и любовью старшего брата.

«Монстры на каникулах: Трансформания»

Первый сезон сериала «Извне», который продюсировали братья Руссо, понравился зрителям и получил рейтинг 7,8 на IMDb. Так что вполне ожидаемо, что проект продлили на второй сезон, о чем стало известно весной этого года. Он станет продолжением сай-фай-хоррора о людях, которые стремятся вырваться из странного американского городка. Супруги Табита и Джим Мэттьюзы с детьми — Джули и Итаном — путешествуют по стране в трейлере. Вынужденные объезжать упавшее дерево, лежащее поперек шоссе, они попадают в какую-то аномальную зону со страшными человекоподобными тварями, откуда нельзя выбраться. К своим ролям вернутся актеры, снявшиеся в предыдущем сезоне. Дата премьеры нового «Извне» пока неизвестна, хотя предполагается, что шоу выйдет в 2023 году.