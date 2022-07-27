Деревянный мальчик с чужой душой: вышел трейлер мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Стрим-сервис Netflix опубликовал первый трейлер анимационного фильма «Пиноккио», автором которого выступает знаменитый мексиканский режиссер-сказочник Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна», «Хребет дьявола», «Форма воды»). В начале ролика повествователь в лице сверчка Себастиана (Юэн Макгрегор) говорит:

«После своих странствий по этой земле я могу много чего рассказать о неидеальных отцах и неидеальных сыновьях, а также об утрате и любви. Я узнал о существовании древних духов, которые редко дают о себе знать в мире людей. Но иногда они все же проявляют себя. Я хочу рассказать вам историю. Это история, которую, как вам кажется, вы знаете, но на самом деле это не так – это история деревянного мальчика».

Параллельно в трейлере показано, как старик Джеппетто, скорбя о своем погибшем сынишке, срубает дерево и вырезает из полена деревянную куклу в форме мальчика. Чудесным образом кукла оживает, наполняя радостью жизнь своего отца и переживая различные приключения.

«Пиноккио» – первый анимационный проект в карьере дель Торо. Действие мультфильма развернется в Италии образца 1930-х годов на фоне прихода к власти фашистов во главе с диктатором Бенито Муссолини.

На Netflix «Пиноккио Гильермо дель Торо» выйдет в декабре. Точная дата пока не анонсирована.