Микки Рурк раскритиковал Тома Круза, назвав его «бесполезным»

В этом году Том Круз укрепил свой статус одной из главных звезд в истории Голливуда благодаря феноменальному кассовому успеху боевика «Топ Ган: Мэверик». Впрочем, есть и те, кого Круз и его деятельность не впечатляют. На днях Микки Рурк стал гостем программы Piers Morgan Uncensored и позволил себе резкие высказывания в адрес Круза. Рурк сказал:

«Успех этого фильма не имеет для меня никакого значения. Том Круз играет одну и ту же роль на протяжении 35 чертовых лет. Мне это не внушает никакого уважения. Мне плевать на деньги и власть. Для меня важно… когда я смотрю, как работают Аль Пачино или Кристофер Уокен, или же если взять раннюю карьеру Де Ниро, если вспомнить Ричарда Харриса и Рэя Уинстона – вот каким актером я бы сам хотел быть. Есть много ребят, которые пытаются развиваться как актеры».

По мнению Рурка, Круз не занимается развитием своей актерской мускулатуры вот уже три десятилетия. На вопрос, является ли Круз хорошим актером, Рурк ответил:

«Я считаю, что он бесполезен».

Напомним, что «Топ Ган: Мэверик» собрал в мировом прокате $1,187 млн – это самый кассовый фильм в карьере Круза. Тем временем Рурк снимается в новом фильме Романа Поланского «Дворец».