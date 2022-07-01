Что посмотреть в выходные: 9 захватывающих онлайн-новинок — от битвы с Векной до принцессы с топором

Начинаем новый месяц лета с охапкой киносериальных премьер, в которых принцессы укладывают одним ударом, соседи пишут детективные подкасты, Крис Пратт очень серьезен, а монстры Изнанки готовы забрать жизни подростков Хоукинса.

1 июля, Netflix

Кому понравится: тем, кто переживал за героев все это время и эмоционально готов увидеть финал сезона.

Четвертый сезон сай-фай-хита повышает ставки. Огромный бюджет, внушительный хронометраж, повзрослевшие герои и наконец-то яркий антигерой. Последний не очередное чудовище Изнанки, хоть и вдохновленное Королем Ночи из «Игры престолов», а объемный герой со своей историей, которую авторы в новых сериях раскроют еще больше. К финалу над жителями Хоукинса окончательно сгущается мрак: готовится противостояние между Векной и Одиннадцать. Монстр обещает друзьям поражение, а сценаристы сериала братья Даффер, в свою очередь, намекают, что впору готовить носовые платки, потому что некоторые персонажи могут не дожить до последнего пятого сезона.

Очень странные дела

28 июня, Hulu

Кому понравится: тем, кто любит комбо из неглупой комедии и детектива и остался в восторге от первого сезона.

У Мейбл, Чарлза и Оливера новое расследование. Конечно, им не стоило бы записывать подкаст о деле, в котором один из них оказался главным подозреваемым, но этих троих вообще мало что может остановить. В одной из самых удачных комедий за последние годы неожиданно сложился идеальный актерский ансамбль из рассудительной Селены Гомес, скептичного Стива Мартина и Мартина Шорта, играющего человека-шампанское. Во втором сезоне к ним присоединилась Кара Делевинь в роли любовного интереса главной героини (только дождитесь поцелуя), а в эпизодах блеснули Эми Шумер и Ширли Маклейн.

Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора»

Убийства в одном здании

1 июля, Amazon Prime Video

Кому понравится: тем, кто любит, когда Крисс Пратт играет хорошего парня, готового постоять за справедливость.

Звездный Лорд еще не в прошлом, но Крисс Пратт уже нацеливается на будущее и продолжает зарабатывать себе амплуа крутого и честного парня-семьянина. Как и в прошлогодней «Войне будущего», он играет военного с ясным представлением о том, что такое совесть. По сюжету, Джеймс возвращается домой после засекреченной миссии. Он с трудом вспоминает детали операции и начинает подозревать, что там случилось что-то ужасное. Тут же его жизнь и благополучие семьи оказываются под угрозой.

Список смертников

1 июля, Hulu

Кому понравится: тем, кому вместо диснеевских принцесс больше по душе Харли Квинн.

Джои Кинг играет (не)правильную принцессу. Отказавшись выходить замуж за влиятельного социопата (Доминик Купер из «Проповедника») и попав в заточение, ее героиня и не думает усаживаться возле окна в ожидании принца-спасителя. Барышня раскидывает охранников направо и налево, отменно дерется ногами и метает топоры прямо в цель. Идея скрестить «Однажды в сказке» и «Хищных птиц» давно витала в воздухе. В качестве бонуса на стороне постылого жениха также забавная Ольга Куриленко («Квант милосердия»).

Принцесса

1 июля, Okko, ivi, Кинопоиск и другие онлайн-кинотеатры

Кому понравится: тем, кто уважает B-movie за экшен, убийственную серьезность и незамелькавшихся актеров.

Мишель Монахэн оставила амплуа девушки главного героя после «Настоящего детектива» и фильма «Миссия невыполнима» и теперь сама разбирается с плохими парнями. В свежем триллере она попытается остановить опасного террориста по прозвищу Демон (Джейсон Кларк), который зарезал конвой в секретной тюрьме и открыл охоту на всех остальных. Но у героини свои счеты с преступником: в одном из терактов погибла ее семья, так что кто за кем охотится — это еще вопрос. Сценаристы, кроме того, силятся выкрутить напряжение на максимум, запустив в здании систему защиты на самоуничтожение с обратным отсчетом.

Координаты «Цитадель»

2 июля, Okko, ivi, Кинопоиск и другие онлайн-кинотеатры

Кому понравится: тем, на кого словосочетание «научная фантастика» действует гипнотически.

Население Земли на грани вымирания из-за токсичного тумана, отравляющего воздух. А где-то далеко в космосе астронавты на МКС решают, как им поступить. В специальном отсеке их корабля хранятся особые водоросли, которые могут послужить противоядием для инфицированных, но высадка на Земле может стоить космонавтам жизни. Командир с патриотичной фамилией Вагнер и член экипажа Дмитрий Крылов голосуют против возвращения, но отогнать мысли о погибающих людях оказывается не так просто. Австрийский сай-фай предлагает моральную дилемму: остаться в безопасности или рискнуть собой ради других.

Рубикон

30 июня, Netflix

Кому понравится: фанатам одноименной манги.

По сюжету, на королевство нападают четыре лорда хаоса, и ради спасения жителей первосвященник освобождает бывшего главу атаковавших Дарка Шнайдера. Но, похоже, это было большой ошибкой: Шнайдера триумф зла расстраивает мало, а вот отомстить первосвященнику, который заточил его в свое время, он не прочь. Манга 1988 года, прославившая Казуши Хагивара, получила новую сериальную адаптацию от стриминг-гиганта, который продолжает поддерживать тренд на аниме. Трейлер чем-то напоминает «Рубаки» и «Убийцу Гоблинов» (последнего также снял режиссер Такахару Озаки).

Ублюдок!! Темный бог разрушения

30 июня, Амедиатека

Кому понравится: тем, кто не теряет надежд узнать все тайны творения Джонатана Нолана.

Сериал про мятежных андроидов в игровом вестерн-парке стартовал в 2016-м и породил массу фанатских теорий, собирающих пазл сюжета воедино. После двухлетнего затишья шоу снова интригует. Героиня Эван Рейчел Вуд воскресла в облике Кристины, внезапно вернулся Тедди Флад, а действие теперь происходит в Нью-Йорке (возможно, это новый парк?). Создатели сериала Лиза Джой и Джонатан Нолан традиционно держат руку на пульсе и не спешат выдавать секреты, но оттого и интереснее смотреть.

Мир Дикого Запада

1 июля, KION, ivi, Okko, Premier

Кому понравится: тем, кому по душе легкие семейные комедии.

Если под конец недели нет сил разгадывать загадки, на помощь приходит солнечная комедия из Аргентины с Наталией Орейро из «Дикого ангела». Она играет маму, которая на время оставляет своего сына бывшему мужу, обронив в разговоре, что, возможно, отец ребенка вовсе не он. Дэвид (Леонардо Сбаралья), привыкший относиться к мальчишке без особого трепета, отправляется с ним на поиски биологического папы. Но постепенно герой понимает, как сильно ему дорог сын.