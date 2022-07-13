Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью»

Онлайн-кинотеатр KION презентовал трейлер многосерийного триллера «Капкан на судью». Цифровая премьера состоится на KION 15 июля, после чего сериал будет показан на Первом канале.

«Капкан на судью» повествует о персонаже по фамилии Нестеров (Александр Домогаров), который является последовательным и честным судьей. За годы работы в судебной системе он зарекомендовал себя как принципиальный блюститель правосудия, отличающийся исключительным чутьем и скрупулезным подходом к изучению доказательств вины тех, кто оказался на скамье подсудимых. В 55-й день рождения Нестерова у него дома собираются его семья, коллеги и друзья, но праздник омрачается необъяснимым исчезновением юной дочери главного героя (Ангелина Загребина).

Расследование этого дела возглавляет лучший следователь полиции в лице майора Забелина (Александр Горбатов). Со временем выясняется, что судья Нестеров имеет свои темные тайны, которые напрямую имеют отношение к похищению его дочери. Теперь судьба несовершеннолетней девушки зависит от того, признает ли персонаж Домогарова, что и его совесть не совсем чиста.

«Капкан на судью» характеризуют как запутанный детектив, в котором акцент сделан на раскрытии секретов главных героев. Вместе с Домогаровым, Загребиной и Горбатовым в сериале снялись Виктория Толстоганова, Анна Завтур, Татьяна Лялина, Сергей Горошко, Владимир Селезнев, Яков Шамшин, Анатолий Петров и другие. Режиссером выступает Ярослав Мочалов, тогда как сценарий написал Олег Керенцев.