Джеймс Франко сыграет ведущую роль в драме о взрослении «Я, ты»

Это будет фильм о «первозданной красоте, трагичной любви, возрасте невинности и горьких реалиях войны».

Как передает Variety, Джеймс Франко получил одну из ключевых ролей в драме «Я, ты», режиссером которой выступает обладатель «Оскара» Билле Аугуст («Пелле-завоеватель», «Дом духов»). В актерском составе предстоящего фильма Франко составит компанию Тому Холландеру («Ночной администратор») и Дэйзи Джейкоб («Ярмарка тщеславия»).

«Я, ты» характеризуют как драму о взрослении. Действие развернется в 1950-х годах на итальянском острове Искья, что недалеко от Неаполя. В центре сюжета – шестнадцатилетний парень Марко, который проводит на Средиземном море каникулы, вырвавшись из удручающей его шотландской школы-интерната. На Искье Марко заводит дружбу с мужчиной по имени Никола (Франко), который в прошлом был солдатом армии США, а теперь живет в Италии и работает рыбаком. Проводя время с Марко, Никола рассказывает своему юному другу истории о Второй мировой войне.

Позже Марко знакомится с загадочной 20-летней девушкой по имени Кайя (Джейкоб). Спустя время Марко узнает, что во время войны она была узницей в нацистском концлагере. Эта новость побуждает парня отомстить обидчиками Кайи. Для этого он решает поджечь виллу, которую занимает группа неучтивых немецких туристов. Этим поступком Марко надеется завоевать расположение Кайи. Холландеру досталась роль отца Марко.

Съемки «Я, ты» начнутся в сентябре этого года на Искье. Сценарий написал Грег Латтер («Прощай, Бафана»).