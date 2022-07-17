Ошеломили признанием: 11 популярных актеров, которые не получили роль своей мечты

Путь актера полон сложностей, преград и конкуренции. Даже признанные звезды мировой величины хотя бы раз в своей жизни получали отказ на важном кастинге. У кого-то роль мечты буквально увели из-под носа, кто-то сделал неверный выбор между двумя проектами, а кто-то просто не подошел «по фактуре». Вспомним самые известные провалы популярных актеров на кинопробах.

Дженнифер Лоуренс – Алиса

Удивительно, но яркую и волевую звезду «Голодных игр» всегда тянуло к более мягким и женственным образам. В 2009 году она пробовалась на роль хрупкой девочки-подростка Алисы в сказке Тима Бертона по знаменитому роману Льюиса Кэрролла. Однако это место досталось австралийской актрисе Мие Васиковске. Лоуренс согласилась, что этот выбор был правильным, однако призналась, что это единственная роль, упустив которую она была по-настоящему расстроена. Кстати, еще Дженнифер пробовалась на роль Беллы Свон в саге «Сумерки». Кроме того, она мечтала сыграть новую версию Бриджит Джонс, сменив на этом «посту» Рене Зеллвегер.

Лоуренс согласилась, что этот выбор был правильным, однако призналась, что это единственная роль, упустив которую она была по-настоящему расстроена.

Дженнифер Лоуренс / Миа Васиковска

Дэниел Рэдклифф – Питер Паркер / Человек-паук

Величайший кинематографический успех Рэдклиффа стал одновременно и его проклятием. Годы идут, а зрители по-прежнему видят в нем юного волшебника Гарри Поттера. Между тем Дэн пытается отделаться от этого ярлыка и пробует себя в новых амплуа. Оказывается, он мечтает сыграть своего любимого супергероя – Человека-паука во вселенной Marvel. Актер искренне расстраивается, что «этот поезд уже ушел» и место занято Томом Холландом. Тем не менее он надеется получить роль Питера Паркера, если линейку когда-нибудь перезапустят еще раз.

Актер искренне расстраивается, что «этот поезд уже ушел».

Дэниел Рэдклифф / Том Холланд

Джим Керри – Джек Воробей

Мало кто знает, что выдающийся актер и комик Джим Керри в свое время претендовал на роль знаменитого капитана Джека Воробья в пиратской франшизе. Более того, на пробах его почти утвердили, однако в последний момент он сам отказался от этой «вакансии мечты» в пользу фильма «Брюс Всемогущий». Что ж, из Джонни Деппа получился потрясающий пират, а из Керри – замечательный Бог, каждый остался при своем. Но представьте, как бы выглядели «Пираты Карибского моря», если бы карты легли иначе!

Джим Керри / Джонни Депп

Скарлетт Йоханссон – принцесса «Диснея»

Роковая красавица Йоханссон с детства лелеет прекрасную, но пока недосягаемую мечту – стать принцессой. Она готова на роль любой из диснеевских сказочных героинь: от Золушки до Белль, однако режиссеры почему-то не видят в ней такого потенциала. Сколько ни бился агент актрисы над этой задачей, Скарлетт так и не получила билет в королевский замок. Впрочем, возможно, все еще впереди.

Скарлетт Йоханссон / Лили Джеймс

Робин Уильямс – Римус Люпин

Режиссер Крис Коламбус сделал сенсационное заявление во время празднования 20-летия поттеровской франшизы. Оказывается, актер Робин Уильямс мог приложить руку к созданию главной киносказки XXI века, но получил отказ… из-за национальности. Прочитав книгу и ознакомившись со сценарием, он пропитался симпатией к преподавателю Хогвартса Римусу Люпину и предложил свою кандидатуру на эту роль. Однако в фильм принципиально брали исключительно британских актеров, чтобы не потерять аутентичность оригинального произведения.

Робин Уильямс / Дэвид Тьюлис

Джейк Джилленхол – Фродо

Сейчас сложно представить кого-то иного на месте Элайджи Вуда в роли очаровательного хоббита Фродо из «Властелина колец». Но в этом образе себя пробовали и многие другие известные ныне актеры, в том числе и красавчик Джейк Джилленхол. Вот только парень так сильно волновался перед кастингом на роль своей мечты, что получил звание «самого ужасного актера за всю историю Голливуда» от режиссера Питера Джексона. Конечно, позже он восстановил свое доброе имя, снявшись в «Донни Дарко», «Горбатой горе», «Послезавтра» и других прекрасных фильмах, но неприятный осадок на душе Джейка остался до сих пор.

Джейк Джилленхол / Элайджа Вуд

Эмили Уотсон – Амели

Британка Эмили Уотсон мечтала о главной роли во французском шедевре «Амели». Причем и режиссер фильма Жан-Пьер Жене видел в этом образе исключительно эту актрису, несмотря на то что она совершенно не владела французской речью. Ее готовы были продублировать, лишь бы она приехала на съемки. Затея провалилась лишь из-за того, что в графике Уотсон уже числилась работа над проектом «Годсфорт-парк» в те же даты. Поэтому ее заменили на Одри Тоту буквально в последний момент.

Эмили Уотсон / Одри Тоту

Киану Ривз – Росомаха

Киану не участвовал в пробах к первому фильму про икс-менов, о чем он сейчас страшно жалеет. По словам актера, для него мутант и супергерой Росомаха – это настоящая роль мечты. Конечно, Хью Джекман блестяще воплотил этот образ, но достойная конкуренция в лице Киану Ривза ему бы не помешала.

Киану Ривз / Хью Джекман

Мэттью Макконахи – Джек Доусон

В 2019 году Макконахи признался, что участвовал в пробах на главную роль в легендарном фильме-катастрофе «Титаник» в паре с Кейт Уинслет. Прослушивание прошло как по маслу, и актер был уверен, что получит роль, но тут на глаза режиссеру попался юный Леонардо Ди Каприо. Впрочем, существует и другая версия этой истории. Члены съемочной группы уверяют, что Мэттью сам отказался от съемок, заявив, что «этот персонаж ему неинтересен, как и сам проект». Чьи воспоминания точнее, выяснить уже не удастся, однако, вероятно, актер до сих пор кусает локти из-за такой упущенной возможности.

Мэттью Макконахи / Леонардо ДиКаприо

Роберт Де Ниро – Сонни

Запись первых проб Де Ниро в величайший фильм о мафии до сих пор хранится в архивах студии на радость поклонникам. Актер претендовал на роль сына криминального авторитета Сонни в фильме «Крестный отец» (1972), но получил отказ. К счастью, два года спустя режиссер одумался и позвал его сыграть старшего мафиози – Вито Корлеоне во второй части фильма. Роль стала для Роберта оскароносной.

Роберт Де Ниро (Вито) и Джеймс Каан (Сонни) в «Крестном отце 2»

Курт Рассел – Хан Соло

Роль контрабандиста Хана Соло практически была в руках Курта Рассела. В 2017 году в одном из интервью актер рассказал, что в свое время успешно прошел в финал кастинга. Однако режиссер Джордж Лукас никак не мог принять окончательное решение, а Курт должен был дать ответ по другому проекту. Поэтому ему пришлось отказаться от состязания, и роль досталась Харрисону Форду.