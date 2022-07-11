В онлайн-кинотеатре KION выйдет военная драма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне»

Посредством официального пресс-релиза онлайн-кинотеатр KION анонсировал цифровую премьеру военного фильма «Своя война. Шторм в пустыне», который является режиссерским дебютом Алексея Чадова («Дневной дозор», «9 рота», «Жара»). Он же написал сценарий и исполнил в картине главную роль. На KION «Своя война» станет доступна 14 июля.

Фильм повествует о ветеране Иване Ермакове (Чадов), который не так давно вернулся из горячей точки, но пережитые события не дают ему покоя – кажется, что он на всю жизнь останется пленником военного опыта. Получив новость, что его экс-командир был пленен в Сирии, Иван решает отправиться туда под личиной зарубежного журналиста по имени Джон. Герой снова оказывается там, где то и дело взрываются снаряды и летят пули.

Иван Ермаков – тот самый персонаж, которого Чадов сыграл в фильме Алексея Балабанова «Война» (2002). По прошествии двадцати лет актер решил вернуться к этому герою, сняв о нем собственную картину. Замысел «Своей войны» возник у Чадова в 2019 году на мероприятии «Дни творчества Алексея Балабанова», который проходил в Екатеринбурге.

Вместе с Чадовым в основном актерском составе «Своей войны» задействованы Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Виталий Кищенко и Джалил Асретов.