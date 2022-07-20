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Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Простая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.

Настоящий детектив

Каждый сезон — это отдельная захватывающая дух детективная истории. Первая рассказывает про убийстве в Луизанне, расследование которого велось целых 17 лет. Второе преступление произошло в Калифорнии, и три детектива пытаются выяснить, как убийство коррумпированного политика связано с другими нераскрытыми делами. Еще сложнее оказалось раскрыть исчезновение двух детей в маленьком городке Озарке — два детектива третьего сезона ищут ответы 30 лет.

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

«Настоящий детектив» стал одним из лучших сериалов HBO и составил серьезную конкуренцию «Игре престолов» по степени популярности. Ник Пиццолатто создал целую вселенную завораживающего нуара и глубокого психологизма. История больше похожая на длинный фильм, что дает ей реалистичное, близкое к прозаическому, развитие. И конечно успех сериала связан с качеством игры главных актёров и дихотомией персонажей как друг с другом, так и с их прошлым и будущим «я».

Мир Дикого Запада

В не столь далеком будущем взрослые и богатенькие люди могут повеселиться в парке «Мир Дикого Запада». Работающие там андроиды предлагают любое развлечение, какое позволяет фантазия клиента: охота, квест, секс, убийство. После каждой такой «смерти» роботов восстанавливают и полностью стирают им память. Но однажды появляется андроид, который помнит все и хочет отомстить людям. Количество поклонников истории растёт с каждым новым сезоном и по мнению создателей 4-й сезон шоу, премьера которого состоялась в июне 2022 года, смотреть сериал «Мир Дикого Запада» будет более 30 миллионов зрителей.

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Когда в 2016 году состоялась премьера сериала «Мир Дикого Запада», на телевидении не было ничего подобного — идея восстания роботов хоть и не нова, но воплощение этой мысли у Джонатана Нолана и Лизы Джой оказалось уникальным. Как и изменение стиля повествования от сезона к сезону. Первый — это нелинейная история с настолько захватывающим синопсисом, что поражённый зритель желает не только узнать продолжение, но и как возникла такая ситуация. Это ему предлагают в следующем сезоне. Сюжет становится ещё более запутанным, с каждой серией добавляются новые персонажи и мотивы. В 3-м сезоне схватка уже выходит за пределы парка развлечений в киберпанковые города будущего. 4-й же сезон построен так, словно предыдущие были лишь подготовкой к глубокому исследованию, что на самом деле означает быть человеком.

Мейр из Исттауна

Работа у детектива Мейр Шиэн спокойная и размеренная — в тихом городке в Пенсильвании из правонарушений только мелкие кражи да пьяные хулиганства. Но однажды всех жителей будоражит ужасное событие — зверски убитая молодая женщина. Расследуя преступление, Мейр понимает, что в их внешне благополучном Исттауне немало страшных тайн, в том числе и у неё.

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Уникальным сериал делает то, насколько он отличается от популярных в последнее время глянцевых детективных историй с привилегированными персонажами. По-британски мрачный сюжет разворачивается в очень бедной Пенсильвании, где почти чувствуется запах древесного дыма и сухих листьев. Кейт Уинслет играет изможденную женщину, в которой нет ни следа от успешных и гламурных бизнес-леди, но ее персонаж прописан с особой глубиной и тщательностью, со сложными мотивами и чертами. История горя в Исттауне не просто трагична, она реалистична и эмоциональна.

Белый лотос

Клиенты гавайского премиум-курорта «Белый лотос» планируют получить райский отдых, но с собой они привезли слишком много проблем и свой непростой характер. Хотя генеральный менеджер Армонд требует от персонала относиться к каждому гостю как к «особо избранному ребенку», некомпетентность работников вкупе с претенциозностью постояльцев приводят к катастрофическим последствиям.

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Околодетективная интрига строится не на банальном вопросе «кто убийца?», а на неожиданном «кто умер?». Главной здесь является классическая динамика «вверху-внизу» — обслуживающий персонал и премиальные гости. Создатель Майк Уайт создал такую сатиру на богатство, что зрителя начинает раздражать все показанные привилегии гостей и токсичность их отношений с персоналом. В США сериал метко прозвали «шоу белых мудаков».

Что знает Оливия?

Учительница математики Оливия Киттеридж недовольна абсолютно всем. Это задиристая, грубая и вечно сердитая стареющая женщина, словно упивается собственной бестактностью и делит всех окружающих только на 3 типа: наркоманы, подонки и чокнутые. Сама того не понимая, она всю жизнь проводит в затяжной депрессии, срывая злость на своих близких. Особенно достается ее мужу Генри, невероятно доброму и позитивному аптекарю. Жизнь Оливии течет уныло и монотонно, и только после смерти Генри она впервые задумывается о том, как прошли эти годы.

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Экранизация одноименного романа Элизабет Страут, получившего Пулитцеровскую премию, была номинирована на награды «Эмми» и «Золотой глобус». Оливия в исполнении оскароносной Фрэнсис МакДорманд великолепна в своей суровости, она даже гордится своим серьезным и жестким подходом к жизни. Всего за 4 серии развивается история в четверть века, непринужденно и очень натуралистично раскрывая главную трагедию персонажа — жажда любви и одновременно неспособность её выразить.

Чернобыль

Как понятно по названию, в основе сценария — реальная история самой крупной техногенной катастрофы за всю историю человечества. 26 апреля 1986 года произошел взрыв реактора на Чернобыльской АЭС. Разобраться в причинах и найти виновных поручено академику Легасову. Но через два года он кончает жизнь самоубийством, оставив шесть аудиокассет с воспоминаниями о случившемся.

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Сразу после выхода первого эпизода о чернобыльской катастрофе сериал стал культовым, и теперь он входит в пятерку самых популярных тв-шоу всего мира за всю историю телевидения. Лауреат «Эмми» и обладатель двух «Золотых глобусов» «Чернобыль» в первую неделю после выхода обогнал по популярности «Игру престолов», выдернув зрителей из мира фэнтези в катастрофическую реальность. Драматический триллер начинается со смешанных реакций разных людей, стоящих слишком близко к ядерному реактору. Хронология расширяется по мере развития эпизодов и охватывает официальные действия советского правительства и попытки понять, что пошло не так.

Эйфория

Главной героине всего 17 лет, но она считает, что уже все познала в жизни, а потому ей невыносимо скучно. У Ру Беннет внешне все хорошо — любящая семья, веселые подруги, но внутренняя тоска пожирает ее и заставляет искать спасения в наркотиках. Она не одна такая — ее ровесники занимаются секс-дейтингом, вебкам-порно и поиском любого другого способа испытать эйфорию.

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Такое возвращение в школьные годы шокирует любого взрослого. Откровенная и катарсическая драма о подростках стала лучшей в рейтинге 2019 года и была продлена на второй сезон. Юные герои красноречивы и язвительны, что является их защитой от психологических травм. Впечатляет и эстетика сериала — большинство эпизодов залиты розовым неоном, а одежда героев словно со стильного показа.

Темные начала

В этом стимпанковском мире, что похож на Англию 50-х годов, у каждого человека есть деймон: животное, представляющее его внутреннюю сущность. В детстве деймоны могут меняться, но у взрослых всегда один и тот же. Землей же правит Магистериум, религиозный орден, подавляющий любое знание, которое может бросить вызов его собственным учениям. 12-летняя сирота Лира Белаква всю жизнь провела под строгим присмотром своего дяди в закрытом колледже. Однажды ее единственный друг Роджер пропадает, и храбрая девочка решает разыскать его. Так начинаются невероятные приключения, полные магии, загадок и невероятных открытий.

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Все романы Филипа Пуллмана посвящены великим идеям. Этот, что лег в основу сценария, затрагивает вопросы религии, природу реальности и исследования человеческой души. Экранизировать эти истории, которые переполнены колдовством, магическими существами, загадочными материями и порталами в другие миры, не так-то просто. Но формат телевизионного сериала идеально подошел — широту и глубину истории удалось реализовать, придав ей при этом невероятную зрелищность и снабдив героев удивительными фотореалистичными животными.

Авеню 5

Капитан Райан Кларк сообщает пассажирам неприятную весть. В космическом круизном лайнере «Авеню 5», отдых на котором могу позволить себе только самые богатые люди планеты, обнаружена техническая неисправность. Это безопасно для жизни, но траектория маршрута изменилась, а потому обратная дорога на планету Земля займет три года вместо положенных двух месяцев. Роскошный корабль внезапно становится для пассажиров эргономичной матово-белой пластиковой тюрьмой, и главная проблема не в количестве кислорода и пропитания, а в том, смогут ли эти изнеженные невротики не поубивать друг друга?

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Фантастические сериалы — отличная платформа для сатиры. «Авеню 5» становится карикатурой на привилегированную жизнь современного общества, но только за пределами планеты. Пассажиры массово занимаются йогой, спорят со своими супругами из-за цен на коктейли и посещают скучные комедийные вечера. Если для наблюдения за звездами из окна необходимо встать с постели, они смотрят на них на ЖК-экране. Сценарист Армандо Ианнуччи и его команда воссоздают нашу комфортную современную жизнь и явно развлекаются с заезженными научно-фантастическими клише.

Клиент всегда мертв

В семье Фишеров никто не боится смерти, ведь дело, которым они занимаются уже много лет, это организация похорон. Естественно, что люди, чей достаток зависит от смертей других людей, не могут быть обычными. В первых сценах патриарх Натаниэль Фишер погибает — в канун Рождества его сбивает автобус, когда он едет на своем новом катафалке. Это запускает целую цепь событий, взрыв эмоций и совершенно новую семейную динамику.

Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO

Сериал рассказывает не об одной смерти, а о многих потерях — детей, пожилых людей, порнозвезд, подростков, смертей от несчастных случаев, самоубийств, убийств, естественных смертей. Каждый эпизод посвящен отдельной семье погибших, когда они планируют поминальную службу в похоронном бюро Fisher & Sons. Шоу получилось столь блестящим, потому, что оно честно изображает горе, откровенно показывая все то болезненное, трагическое и ужасное, что приносит с собой смерть и то, как люди пытаются справиться с этим.

Фото: Legion-media, Okko.tv
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