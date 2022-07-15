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Киноафиша Новости Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент»

Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент»

15 июля 2022 11:09
Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент»

Серийного убийцу сыграл Донал Глисон.

Канал FX и стрим-сервис Hulu презентовали трейлер криминально-драматического мини-сериала «Пациент» со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном в главных ролях. Авторами проекта являются сценаристы Джоэль Филдс и Джозеф Вайсберг, ранее работавшие над признанным сериалом «Американцы».

«Пациент» посвящен отношениям между уважаемым психотерапевтом Александром Штраусом (Карелл) и обратившимся к нему за помощью Сэмом Фортнером (Глисон). Правда, чтобы получить обстоятельную консультацию специалиста, Фортнер похищает Штрауса. Посадив его в своем доме и приковав цепью к полу, молодой человек признается доктору, что его обуревает непреодолимое желание убивать людей. Штраус неохотно начинает лечение, но со временем в нем пробуждаются собственные демоны и травмы, стирая грань между пациентом и терапевтом.

«Для успешной терапии требуется безопасная обстановка, исключающая факторы вроде страха, сопровождающего каждый сеанс», – говорит в трейлере персонаж Карелла.

В «Пациенте» также снялись Эндрю Лидз, Дэвид Алан Грир, Линда Эмонд и Лаура Ниеми. В режиссерскую команду вошли Крис Лонг, Кевин Брэй, Гвинет и Хердер-Пэйтон. Мини-сериал будет состоять из десяти эпизодов, премьера намечена на 30 августа.

Фото: FX/Hulu
Елена Королева
Елена Королева
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