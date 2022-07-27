Шокирующие преображения: эти 10 актеров воплотили на экране свою полную противоположность

Джейсон Момоа благодаря своей брутальной внешности получил множество ролей, не соответствующих его образу в реальной жизни. Например, он сыграл воинственного и жестокого вождя дотракийцев Кхала Дрого в сериале «Игра престолов». Момоа утверждает, что в жизни он добрый, покладистый и семейный человек, а его сравнения с устрашающими персонажами, которых он играет в кино, не имеют ничего общего с реальностью.

Джейсон Момоа в образе и в своих соц сетях

Джек Глисон

Еще один выходец из «Игры престолов» Джек Глисон весьма пострадал из-за своего таланта. В сериале он сыграл алчного и злого короля-подростка Джоффри, после смерти которого поклонники вздохнули с облегчением. Глисону удалось настолько убедительно сыграть персонажа, что многие всерьез решили, что он является таким в жизни. Ассоциация с Джоффри так надолго закрепилась за ним, что актер даже принял решение завершить карьеру. Коллеги утверждают, что в жизни Джек Глисон спокойный и уравновешенный, а его улыбка кого угодно заставит растаять.

Джек Глисон в сериале / в жизни

Нил Патрик Харрис запомнился зрителям благодаря своей яркой роли в сериале «Как я встретил вашу маму». Он сыграл обольстителя и дамского угодника Барни Стинсона, который разбрасывался женщинами и считал их объектом удовлетворения потребностей. В жизни Нил Патрик Харрис является открытым гомосексуалом, что уже никак нельзя сопоставить с его персонажем Стинсоном. Вдобавок к этому он счастлив в браке с актером Дэвидом Барткой. Пара воспитывает двоих детей и не была замечена в скандалах.

Нил Патрик Харрис - бабник в сериале и идеальный семьянин в жизни

Популярность Миши Коллинза стремительно возросла после выхода сериала «Сверхъестественное». Он исполнил роль одинокого и угрюмого ангела Кастиэля с вечно сдвинутыми бровями и погруженного в рассуждения. На самом деле Коллинз не испытывает недостатка в друзьях, является прекрасным мужем и отцом. Близкие отмечают, что актера тяжело вывести из себя. К тому же Кастиэль грубый и бестактный, чего нельзя сказать о Коллинзе.

Суровый Кас и реальный забавный Миша

Любимец многих девочек, выросших на «Гарри Поттере», Том Фелтон до сих пор ассоциируется у поклонников со своим персонажем Драко Малфоем. Хоть он и воплотил своего злодея излишне очаровательным на экране, поступки героя вряд ли можно оправдать. Как и Глисон, Фелтон страдал от нападок фанатов франшизы, которые не смогли разделить актера и персонажа. Хитрый, трусливый и жестокий Малфой является полной противоположностью артиста. Фелтон помогает приютам для животных, устраивает прямые эфиры с поклонниками в соцсетях и исполняет для них добрые незатейливые песни под гитару.

Том Фелтон - злодей в фильмах и душка в жизни

Яркая и талантливая Ким Кэтролл также стала заложницей своей культовой роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе». Поклонники полюбили ее за открытость, раскрепощенность и целеустремленность. Для сериала 90-х Саманта стала символом нового поколения свободных женщин. Ким Кэтролл в своих интервью отмечала, что во многом понимает свою героиню и даже поддерживает, но сама такой не является. Позже актриса даже говорила о том, что ей надоела ноша под названием «Саманта Джонс», и призвала поклонников не сравнивать ее с героиней.

Ким и ее выбор в сериале vs в жизни

Талант Зендеи не подлежит сомнению, особенно после выхода сериала «Эйфория». Ее героиню Ру полюбили зрители, несмотря на то что она наркоманка с кучей проблем и комплексов. Персонаж Зендеи – недолюбленный ребенок, который пережил травму с потерей близкого человека. Замкнутая и непредсказуемая Ру стала новым опытом для актрисы, так как в жизни ничего подобного у нее не происходило. Зендея вжилась в роль и заставила зрителей поверить себе, хотя образ на экране кардинально отличается от ее реальной жизни.

Зендея в образе Ру и как она есть на самом деле

Кинокарьера Сергея Горошко пошла в гору после выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Он сыграл гения-злодея Сергея Разумовского с раздвоением личности. После этого Горошко стали приглашать сниматься в другие проекты благодаря повышенному интересу фанатов к его персоне. Следующей ролью актера стал Эстебан Колиньяр в «Этерне», где он смог показать весь спектр своего таланта. Стеснительный и интровертивный Горошко воплотил на экране надменного и тщеславного наследника титула герцога. В отличие от зарубежной моды на отмену, российские поклонники с восторгом принимают актеров в образах отъявленных злодеев, прекрасно понимая, что это всего лишь игра.

Сергей Горошко образ vs жизнь

Выходец из знаменитой актерской династии Иван Янковский не раз признавался, что любит играть своих полных противоположностей и нарушать зону комфорта. Внимание к себе он привлек после выхода фильма «Текст», в котором сыграл баловня судьбы Петра Хазина. В отличие от своего персонажа, Янковский никогда не пользовался связями и не злоупотреблял авторитетом. Его герой в «Тексте» грубый, вспыльчивый и ловелас, чего нельзя сказать об актере.

Иван Янковский образ vs реальная жизнь

Анастасия Крылова прославилась после роли Лены в сериале «Трудные подростки». Начнем с того, что на экране 27-летняя актриса воплотила 17-летнюю девочку, что уже никак нельзя сопоставить с ее реальной жизнью. Лена в сериале – красотка без комплексов, которая умело пользуется своей внешностью и привыкла получать внимание. Анастасия Крылова в жизни скрывает свои отношения, старается избегать публичности, не говоря уже об откровенных нарядах и ярких макияжах, которые она не использует повседневно, в отличие от своей героини.