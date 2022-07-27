Шокирующие преображения: эти 10 актеров воплотили на экране свою полную противоположность
Российские и зарубежные актеры, которые экспериментируют со своим амплуа в фильмах и сериалах.
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа благодаря своей брутальной внешности получил множество ролей, не соответствующих его образу в реальной жизни. Например, он сыграл воинственного и жестокого вождя дотракийцев Кхала Дрого в сериале «Игра престолов». Момоа утверждает, что в жизни он добрый, покладистый и семейный человек, а его сравнения с устрашающими персонажами, которых он играет в кино, не имеют ничего общего с реальностью.
Джек Глисон
Еще один выходец из «Игры престолов» Джек Глисон весьма пострадал из-за своего таланта. В сериале он сыграл алчного и злого короля-подростка Джоффри, после смерти которого поклонники вздохнули с облегчением. Глисону удалось настолько убедительно сыграть персонажа, что многие всерьез решили, что он является таким в жизни. Ассоциация с Джоффри так надолго закрепилась за ним, что актер даже принял решение завершить карьеру. Коллеги утверждают, что в жизни Джек Глисон спокойный и уравновешенный, а его улыбка кого угодно заставит растаять.
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис запомнился зрителям благодаря своей яркой роли в сериале «Как я встретил вашу маму». Он сыграл обольстителя и дамского угодника Барни Стинсона, который разбрасывался женщинами и считал их объектом удовлетворения потребностей. В жизни Нил Патрик Харрис является открытым гомосексуалом, что уже никак нельзя сопоставить с его персонажем Стинсоном. Вдобавок к этому он счастлив в браке с актером Дэвидом Барткой. Пара воспитывает двоих детей и не была замечена в скандалах.
Миша Коллинз
Популярность Миши Коллинза стремительно возросла после выхода сериала «Сверхъестественное». Он исполнил роль одинокого и угрюмого ангела Кастиэля с вечно сдвинутыми бровями и погруженного в рассуждения. На самом деле Коллинз не испытывает недостатка в друзьях, является прекрасным мужем и отцом. Близкие отмечают, что актера тяжело вывести из себя. К тому же Кастиэль грубый и бестактный, чего нельзя сказать о Коллинзе.
Том Фелтон
Любимец многих девочек, выросших на «Гарри Поттере», Том Фелтон до сих пор ассоциируется у поклонников со своим персонажем Драко Малфоем. Хоть он и воплотил своего злодея излишне очаровательным на экране, поступки героя вряд ли можно оправдать. Как и Глисон, Фелтон страдал от нападок фанатов франшизы, которые не смогли разделить актера и персонажа. Хитрый, трусливый и жестокий Малфой является полной противоположностью артиста. Фелтон помогает приютам для животных, устраивает прямые эфиры с поклонниками в соцсетях и исполняет для них добрые незатейливые песни под гитару.
Ким Кэтролл
Яркая и талантливая Ким Кэтролл также стала заложницей своей культовой роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе». Поклонники полюбили ее за открытость, раскрепощенность и целеустремленность. Для сериала 90-х Саманта стала символом нового поколения свободных женщин. Ким Кэтролл в своих интервью отмечала, что во многом понимает свою героиню и даже поддерживает, но сама такой не является. Позже актриса даже говорила о том, что ей надоела ноша под названием «Саманта Джонс», и призвала поклонников не сравнивать ее с героиней.
Зендея
Талант Зендеи не подлежит сомнению, особенно после выхода сериала «Эйфория». Ее героиню Ру полюбили зрители, несмотря на то что она наркоманка с кучей проблем и комплексов. Персонаж Зендеи – недолюбленный ребенок, который пережил травму с потерей близкого человека. Замкнутая и непредсказуемая Ру стала новым опытом для актрисы, так как в жизни ничего подобного у нее не происходило. Зендея вжилась в роль и заставила зрителей поверить себе, хотя образ на экране кардинально отличается от ее реальной жизни.
Сергей Горошко
Кинокарьера Сергея Горошко пошла в гору после выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Он сыграл гения-злодея Сергея Разумовского с раздвоением личности. После этого Горошко стали приглашать сниматься в другие проекты благодаря повышенному интересу фанатов к его персоне. Следующей ролью актера стал Эстебан Колиньяр в «Этерне», где он смог показать весь спектр своего таланта. Стеснительный и интровертивный Горошко воплотил на экране надменного и тщеславного наследника титула герцога. В отличие от зарубежной моды на отмену, российские поклонники с восторгом принимают актеров в образах отъявленных злодеев, прекрасно понимая, что это всего лишь игра.
Иван Янковский
Выходец из знаменитой актерской династии Иван Янковский не раз признавался, что любит играть своих полных противоположностей и нарушать зону комфорта. Внимание к себе он привлек после выхода фильма «Текст», в котором сыграл баловня судьбы Петра Хазина. В отличие от своего персонажа, Янковский никогда не пользовался связями и не злоупотреблял авторитетом. Его герой в «Тексте» грубый, вспыльчивый и ловелас, чего нельзя сказать об актере.
Анастасия Крылова
Анастасия Крылова прославилась после роли Лены в сериале «Трудные подростки». Начнем с того, что на экране 27-летняя актриса воплотила 17-летнюю девочку, что уже никак нельзя сопоставить с ее реальной жизнью. Лена в сериале – красотка без комплексов, которая умело пользуется своей внешностью и привыкла получать внимание. Анастасия Крылова в жизни скрывает свои отношения, старается избегать публичности, не говоря уже об откровенных нарядах и ярких макияжах, которые она не использует повседневно, в отличие от своей героини.