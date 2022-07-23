Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером

Пожалуй, лицо этого парня знакомо каждому, кто хоть раз включал телевизор или посещал кинотеатр. Один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров современности, Мальчик-который-выжил, а в прошлом самый успешный ребенок Великобритании – все это Дэниэл Рэдклифф. Роль юного волшебника Гарри Поттера стала для него одновременно благословением и проклятием, практически отобрав у него спокойное детство, зато подарив мировую славу. Но Рэдклифф решил не останавливаться на достигнутом и не оставаться «актером одной роли». После окончания франшизы он словно вознамерился перепробовать все самые немыслимые и неожиданные образы, чтобы доказать, что он больше не Гарри. Давайте вспомним самые яркие из них в преддверии 33-летия Дэна.

Сын Редьярда Киплинга («Мой мальчик Джек», 2007)

Роль юного Джека Киплинга стала для восемнадцатилетнего Рэдклиффа промежуточным звеном между пятой и шестой частями «Гарри Поттера». Хотя зрители отнеслись с недоверием к такой резкой смене амплуа, критики высоко оценили драматический талант парня. Биографический фильм отлично демонстрирует ужас войны, последствия милитаристской идеологии и чрезмерно патриотического воспитания. Восхищенный идеями своего знаменитого отца, несовершеннолетний юноша решает отправиться на фронт, несмотря на почти полное отсутствие зрения.

Мой мальчик Джек

Видящий призраков вдовец («Женщина в черном», 2012)

«Женщина в черном» по роману Сьюзен Хилл стала первым фильмом ужасов с участием Дэниэла. Здесь возмужавший уже актер играет взрослого мужчину, лишившегося супруги и воспитывающего в одиночку маленького сына. Вот только в быт его небольшой семьи вмешивается призрак загадочной незнакомки в черном одеянии, разыскивающей своего потерянного ребенка. На экране герой Рэдклиффа переживает череду пугающих испытаний, внутренних перерождений и мистических откровений.

Женщина в черном

Русский врач из рассказов Булгакова («Записки юного врача», 2012-2013)

Этот любопытный сериал зачастую незаслуженно обходят вниманием. Между тем это одна из немногих зарубежных экранизаций произведений Михаила Булгакова. Рэдклифф признается, что это его любимый писатель. Когда-нибудь он мечтает сняться в фильме или даже сериале по «Мастеру и Маргарите», но пока довольствуется ролью Владимира Бомгарда в «Записках юного врача». События разворачиваются в 1917 году, когда молодой выпускник мединститута отправляется на практику в русскую глубинку. Видеть британского «волшебника» в таком антураже сперва довольно странно, однако Дэн отлично справляется и с этой ролью.

Записки юного врача

Парень из френдзоны («Дружба и никакого секса», 2013)

После ужастиков и драм Дэниэла неожиданно занесло в типичный ромком. Здесь актер играет парня Уоллеса с разбитым сердцем, который решает никогда и ни в кого больше не влюбляться, но, конечно же, немедленно нарушает собственную клятву. Вот только ему снова не везет на личном фронте: избранница оказывается несвободна.

Дружба и никакого секса

Битник Аллен Гинзберг («Убей своих любимых», 2013)

Рэдклифф настолько вжился в образ основателя битничества, что заслужил единодушное признание как аудитории, так и критиков. На Венецианском кинофестивале очередь на просмотр этой ленты выстраивалась с ночи. Писатели и журналисты XX века, включая персонажа Рэдклиффа, буквально оживают на экране, без штампов, «картонок» и крупных планов пишущей машинки.

Убей своих любимых

Парень с рогами («Рога», 2013)

«Странность» ролей Дэниэла буквально идет по нарастающей от образа к образу. Едва разделавшись с биографической драмой, он взялся за фэнтезийный триллер по роману Джо Хилла и вновь получил главную роль. Его персонаж Иг Перриш – простой юноша из американской глубинки, потерявший возлюбленную и обвиненный в ее убийстве. Сражаясь с обстоятельствами, он бросает вызов самому Богу, в результате чего обзаводится рогами и паранормальной способностью вызывать людей на откровенность.

Рога

Горбун – помощник Франкенштейна («Виктор Франкенштейн», 2015)

Здесь Дэн не только выступает в роли лучшего друга и подручного знаменитого доктора Франкенштейна, но и рассказывает его историю от своего лица. Игорь – горбун из цирка, лишенный надежды на любовь, человеческое тепло и место в обществе. Но встреча с гениальным ученым и врачом в корне меняет его судьбу. Виктор избавляет парня от его недуга и заново учит его жить.

Виктор Франкенштейн

Разработчик GTA («Переломный момент», 2015)

Еще один историко-биографический сюжет в исполнении Дэниэла Рэдклиффа. На сей раз он выступает в роли увлеченного и практически маниакального разработчика компьютерных игр Сэма Хаузера. Он запускает в производство новую GTA и борется с «общественными деятелями», сваливающими все беды современного общества на виртуальные стрелялки.

Переломный момент

Без этой совершенно безумной роли Дэна список был бы неполным. На этот раз актер превзошел сам себя и сыграл мертвого парня, выброшенного приливом на берег после кораблекрушения. Причем «мертвым» он остается на протяжении всего фильма, что нисколько не мешает ему быть одним из двух главных героев, удерживать внимание зрителей, проявлять актерские таланты и даже шутить. Зал фестиваля независимого кино «Сандэнс» аплодировал Рэдклиффу стоя.

Человек – швейцарский нож

Агент ФБР под прикрытием («Абсолютная власть», 2016)

По мнению многих критиков, это одна из лучших ролей именинника за всю его карьеру. В этом фильме Рэдклифф предстает в образе интеллигентного агента нацбезопасности, который пытается сойти за своего в неонацистской группировке и предотвратить теракт. Талант Дэниэла превращает триллер в гениальную трагикомедию.

Абсолютная власть

Заблудившийся путешественник («Джунгли», 2017)

Фильм снят на основе реальной истории, произошедшей с путешественником Йосси Гинсбергом и его командой в 80-е годы в Боливии. Исследователь африканских джунглей отбивается от спутников и остается один на один с дикой природой. Несколько недель он выживает, сражаясь с враждебной природой за каждый глоток воды и удар сердца. Зрители считают, что эта роль удалась Рэдклиффу не хуже, чем Леонардо Ди Каприо в «Выжившем».

Джунгли

Ангел из Небесной канцелярии, Наследник престола и Преподобный («Чудотворцы», 2019-...)

Спилив рога, Дэн внезапно отрастил крылышки и нимб. В первом сезоне очаровательного комедийного сериала о неудачнике-боге и его «офисе» актер исполнил роль незадачливого ангела, ответственного за исполнение человеческих молитв и желаний. Именно благодаря его персонажу, нам удается отыскать потерянные ключи и уклониться от летящего с крыши кирпича. Второй сезон поражает воображение еще больше: Рэдклифф перевоплощается в глуповатого наследника престола, влюбленного в дочку очистителя выгребных ям. А третий сезон сериала, по словам фанатов, и вовсе «навсегда убил образ Гарри Поттера». Здесь актер играет священника Иезекиля Брауна, влюбленного в жену своего прихожанина. Пытаясь поразить женщину, он исполняет в городском пабе танец в кожаных трусах. Этот эпизод немедленно разошелся на мемы в интернете.

«Чудотворцы» 1, 2, 3 сезоны

Парень со стволом в пушистых тапках («Пушки Акимбо», 2020)

Еще одна крайне странная и сюрреалистичная роль Дэниэла. Это классический боевик со «стрелялками», но в весьма необычном исполнении. Герой – простой обыватель, оказавшийся в центре бандитских разборок. Он носится по городу в халате и тапочках с оружием наперевес и полностью вытягивает на себе довольно посредственный сюжет.

Пушки Акимбо

Сбежавший политзаключенный («Побег из Претории», 2020)

И наконец, одна из самых свежих ролей Рэдклиффа. Как мы убедились ранее, биографические фильмы, основанные на реальных событиях, отлично удаются Дэниэлу. «Побег из Претории» не стал исключением. В нем он сыграл политического деятеля и писателя Тима Дженкина, оказавшегося в тюрьме за участие в акции против апартеида. Не считая себя в чем-либо виновным, герой на пару с сокамерником решает выбраться на свободу.