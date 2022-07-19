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Киноафиша Новости Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»

Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»

19 июля 2022 15:22
Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»

Признанный критиками сериал вернется в конце лета.

Канал AMC представил трейлер второго и заключительного сезона черной комедии «Кевин может пойти на***». В заключительных сериях Эллисон МакРобертс (Энни Мерфи) продолжит свои попытки избавиться от своего мужа Кевина (Эрик Петерсон) и супружеской жизни, в которой она чувствует себя второстепенным персонажем ситкома. Шоу вернется в эфир AMC и AMC+ 29 августа.

Не сумев убить Кевина в первом сезоне, Эллисон при помощи своей верной подруги Пэтти О’Коннор (Мэри Холлис Инбоден) прибегает к иному способу изменить свою жизнь. Ситуация, однако, усложняется тем, что лучший друг Кевина по имени Нил (Алекс Бонифер) в курсе, что Эллисон намеревалась убить своего мужа. Женщинам придется каким-то образом заставить Нила молчать, но на этот раз в их планы не входит совершение убийства. Впрочем, Эллисон по-прежнему заглядывает в опасные места и налаживает контакты с подозрительными людьми в надежде освободиться от жизни с Кевином. Например, Эллисон подумывает о том, чтобы инсценировать свою смерть и сбежать.

Второй сезон «Кевин может пойти на***» будет состоять из восьми серий. Создателем шоу является сценаристка Валери Армстронг. Шоураннером выступает Крэйг ДиГрегорио.

Фото: AMC
Елена Королева
Елена Королева
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