Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа

В последние годы мода на «кукольные» лица, спрятанные за тоннами грима, постепенно сходит на нет. Режиссеры все чаще обращаются к естественной красоте актрис, используя их природные особенности для создания неповторимых драматических образов. Кроме того, мейкап часто оказывается неуместен в исторических кинолентах. Тем не менее предстать перед камерой без макияжа – непростое испытание даже для самой красивой актрисы. Но некоторые отважные звезды все же решаются на такой шаг.

Зрители привыкли видеть эту актрису в образе роковой и сексапильной красотки. Однако Сальма доказала всем, что она способна оставаться на высоте и без всей этой яркой «мишуры». Несколько лет назад она появилась в комедийной драме Мигеля Артеты «Беатрис на ужине». По сюжету, немолодая врач и мексиканская иммигрантка случайно попадает на светский прием, где богачи отвешивают остроты в ее адрес. Но Сальма все же остается непоколебимой и гордой, а естественная красота без грима только подчеркивает этот образ.

Сальма Хайке в фильме «Беатрис на ужине»

Суинтон известна тем, что соглашается даже на самые немыслимые роли. В ее арсенале множество бесполых, «бесцветных» и во всех отношениях странных персонажей. За это ее порой даже называют «актрисой-хамелеоном», причем для перевоплощения ей вовсе не нужен толстый слой грима. А уж отказаться от мейкапа для нее и вовсе не проблема. Одним из культовых образов в ее исполнении стала древняя вампирша Ева, переживающая смену эпох вместе с супругом Адамом. Ни отсутствие косметики, ни мрачные тона фильма не помешали Тильде по-настоящему сиять на экране.

Тильда Суинтон в фильме «Выживут только любовники»

И верно: о каком мейкапе может идти речь, когда главная героиня фильма – королева Шотландии Мария Стюарт? Историческая драма «Две королевы» произвела фурор среди критиков и зрителей – во многом благодаря естественным и достоверным образам венценосных особ. Режиссер Джози Рурк сделала ставку на природные данные Сирши Ронан – и не прогадала. Королева получилась реалистичная, живая, с легким румянцем и выцветшими от солнца ресницами.

Сирша Ронан в фильме «Две королевы»

Драматический российский сериал «Я вернусь» также покорил зрителей простотой и естественностью образов. События разворачиваются в послевоенные годы. Три сестры остаются сиротами и учатся жить и быть счастливыми в мире, который уже никогда не станет прежним. Одну из них, по имени Муся, играет Елизавета Боярская. Критики признают, что ей удалось уловить нужный образ, отказавшись от грима в ключевых сценах.

Елизавета Боярская в сериале «Я вернусь»

Этот сериал стал настоящим открытием последнего десятилетия, причем не только из-за шокирующего антиутопического сюжета, но и благодаря игре ведущей актрисы – Элизабет Мосс. Здесь звезда играет простую американку, оказавшуюся после политического переворота во власти нового зловещего государства. Теперь она должна жить с чужим мужчиной и безропотно рожать детей для него и его бесплодной жены. Причем наряжаться и использовать косметику ей запрещено по закону, так что особого выбора у Мосс не было. И все же она прекрасно справилась с ролью, показывая искренние эмоции, не скрытые за гримом.

Элизабет Мосс в сериале «Рассказ служанки»

В таком естественном образе она ощущала себя комфортнее, чем когда-либо.

Украинской модели и актрисе Ольге Куриленко довелось сыграть в дуэте с Беном Аффлеком в картине Терренса Малика «К чуду». Режиссер не собирался снимать девушку без макияжа, но, едва увидев ее вживую, пришел к выводу, что любая косметика только испортит натуральную внешность русской красавицы. На площадке Ольге запретили пользоваться даже тушью для ресниц, а ее волосы укладывали с помощью пульверизатора с водой. Позже актриса призналась, что в таком естественном образе она ощущала себя комфортнее, чем когда-либо.

Ольга Куриленко в фильме «К чуду»

Мэрайе Кэри пришлось играть без грима в совсем не юном возрасте – 43 года. И все же она отлично смотрелась на экране и вписалась в исторический сюжет фильма. В «Дворецком» она сыграла рабыню Хэтти, обходясь в большинстве сцен без косметики.

Мэрайя Кэри в фильме «Дворецкий»

Бланшетт так органично вжилась в роль королевы Елизаветы I, что даже историки до сих пор представляют себе эту правительницу с ее лицом. Между тем в части сцен Кейт появляется вовсе без грима. Она выглядит одинаково гармонично как с драматичным историческим макияжем в духе шестнадцатого века, так и с естественным румянцем.

Кейт Бланшетт в фильме «Елизавета»

Куда важнее внутреннее содержание, взгляд, походка, манеры говорить, сидеть.

Еще одну поистине великую правительницу сыграла российская актриса Юлия Снигирь. Несмотря на то что девушка нисколько не похожа на портреты Екатерины II внешне, режиссер не раздумывал над кастингом ни минуты, лишь увидев ее стать и царственное выражение лица. Сама Юлия признается, что утверждение на такую ответственную роль стало для нее настоящим стрессом. Она боялась не оправдать возложенную на нее ответственность и потому прочла всю возможную историческую литературу о своей героине. В процессе подготовки она твердо решила не полагаться на гримеров, да и вообще на внешний фактор, а вжиться в первую очередь в характер Екатерины Великой. «Мне кажется, внешнее сходство – это не самое главное. Куда важнее внутреннее содержание, взгляд, походка, манеры говорить, сидеть», – делится актриса.

Юлия Снигирь в фильме «Великая»

Криминальная драма «Мейр из Исттауна» покорила зрителей своей размеренной, глубокой атмосферой и, конечно же, игрой главной героини. Кейт Уинслет отказалась от косметики в кадре по собственной инициативе. Вживаясь в роль детектива Мейр Шиэн из глухого американского городка, она пришла к выводу, что ее персонажу попросту не до самолюбования. «Я ни на секунду не поверила, что у нее, во-первых, будет время на макияж, а во-вторых, будет какое-то желание смотреть в зеркало», – объяснила Кейт. И, как показывают рейтинги сериала, она не прогадала.

Я ни на секунду не поверила, что у нее, во-первых, будет время на макияж, а во-вторых, будет какое-то желание смотреть в зеркало.