Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка
Вызов современным кинорежиссерам: от ирландской мифологии до Хаяо Миядзаки.
Компания Disney ввела моду на игровые ремейки известных мультфильмов. Актерское воплощение уже получили и храбрая дева-воительница Мулан, и «любительница» далматинцев Круэлла Де Виль. Однако потенциал для таких экранизаций вовсе не ограничивается диснеевскими сюжетами. В мире существует множество недооцененных, незаслуженно забытых или просто гениальных мультипликационных шедевров, которым пошла бы на пользу новая жизнь, так сказать, во плоти. Киноафиша подобрала лучшие мультфильмы, достойные игрового ремейка.
Легенда о волках (2020)
Ирландский мультфильм, высоко оцененный как зрителями по всему миру, так и кинокритиками. На «Кинопоиске» он имеет оценку 8,2 и входит в топ-250 лучших фильмов всех времен. За основу сюжета взят фольклор страны, умело переплетенный с современными экологическими проблемами. В 1650 году вокруг маленького городка Килкенни начинают вырубать леса. Одновременно учащаются случаи нападения волков на людей, поэтому в город съезжаются охотники с окрестных земель. Дочка одного из них – маленькая Робин – отправляется одна в лес и знакомится там с девочкой-оборотнем Мейв. Мультик имеет большой потенциал для ремейка, ведь в нем есть и актуальная проблематика, и раздолье для драматической актерской игры. И конечно, в фильме нашлось бы место для современных спецэффектов – с перевоплощением детей в волков и гневом матушки-природы.
Тайна третьей планеты (1981)
Экранизации произведений писателя-фантаста Кира Булычева всегда пользовались популярностью в нашей стране. Однако игровых фильмов по его повестям и романам до сих пор катастрофически мало. Советская «Гостья из будущего» давно уступает по технологиям и картинке современным зарубежным конкурентам. А вот история, рассказанная в мультфильме «Тайна третьей планеты», вполне могла бы стать основой для успешного ремейка. Здесь есть широкий простор для творчества актеров, сценаристов, режиссеров и графических художников. Новые планеты, их удивительные обитатели, харизматичные главные герои – не зря мультфильм входит в сотню лучших киноработ по мнению посетителей «Кинопоиска».
Балто (1995)
В свое время мультфильм неудачно вышел в прокат одновременно с пиксаровской «Историей игрушек», а потому не получил заслуженного признания. Между тем этот сюжет имеет все шансы прогреметь с новой силой после ремейка и влюбить в себя современных зрителей. Мультик студии Amblimation основан на реальных событиях, произошедших в 1920-е годы на Аляске. Главный герой – наполовину пес, наполовину волк, которого не принимают ни в стае, ни в человеческом поселении. Однако он рискует своей жизнью, чтобы спасти заблудившихся в мерзлой степи детей. Игровой перезапуск истории мог бы стать невероятно красивым и переживательным фильмом для всей семьи со смыслом и добрым посылом.
Кошмар перед Рождеством (1993)
Готический кукольный мюзикл Тима Бертона, с годами превратившийся в целый пласт американской культуры. Потрясающий саундтрек Дэнни Эльфмана, взявший премию «Сатурн», созданный с нуля загадочный и манящий мир королевства Хеллоуин, полные драматизма и глубины характеры героев. А чего стоит хотя бы русский дубляж этого мультфильма в исполнении звезд отечественного рок-клуба! Потенциал у этой истории практически бесконечен. Несмотря на то что с момента выхода мультика прошло без малого 30 лет, школьники до сих пор покупают ранцы и пеналы с изображением Джека Скеллингтона и знают наизусть центральную арию мюзикла. Так почему бы не подарить сюжету свежее дыхание в игровом исполнении?
Незнайка на Луне (1997)
Еще один отечественный мультфильм, потрясающе актуальный в наши дни. Казалось бы, Носовские коротышки, решившие отправиться в путешествие на Луну, могут быть интересны только младшим школьникам. Но не тут-то было! В свое время история стала прямым отражением холодной войны между советской идеологией и капиталистическим Западом. Здесь есть и продажная пресса, и генномодифицированные овощи, и зловещая корпорация, стремящаяся поглотить весь мир. И конечно, есть обаятельные, добрые и немного наивные герои, спасающие положение с помощью чистого сердца и отменного чувства юмора. Согласитесь, неплохое поле для успешного игрового ремейка!
Коралина в Стране Кошмаров (2008)
Потрясающе психологичный мультфильм, основанный на повести Нила Геймана и полный архетипов, проникающих прямо в душу зрителя. Маленькая девочка Коралина находит дверцу в параллельный мир, где родители никогда ее не ругают и разрешают есть сколько угодно сладостей. Но вскоре она понимает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и зловещие призраки собираются подменить собой ее настоящую семью. Проект собрал в прокате 124 млн долларов, заняв третье место в топе самых кассовых кукольных мультфильмов в истории. А еще он, несмотря на изначально детскую аудиторию, получил совсем не детский рейтинг PG… и стал отличной основой для неплохого фильма ужасов. В актерском исполнении этот сюжет мог бы заиграть новыми красками и стать настоящим хоррором для искушенной аудитории.
Клаус (2019)
Испанский рождественский мультфильм Серхио Паблоса занял 35-е место в топе-250 лучших фильмов современности по версии «Кинопоиска». Он получил уникальную для мультипликации оценку 8,6 из 10 возможных баллов. А причиной тому стал оригинальный сюжет и полный набор запоминающихся харизматичных персонажей. Владелец почтовой империи отправляет своего непутевого сына Джеспера на Крайний Север, чтобы открыть там почтовое отделение, а заодно поучиться уму-разуму. Но парень попадает в эпицентр «холодной войны» между местными семействами и обращается за помощью к загадочному отшельнику по имени Клаус. За этот сюжет с энтузиазмом ухватились даже дистрибьюторы из Netflix, а уж они знают толк в качественном кино. Мультфильм имеет все шансы стать рождественской классикой и получить игровой ремейк.
Унесенные призраками (2001)
Конечно, переснимать японское аниме с живыми актерами – это весьма непростая задача, особенно если за дело берутся западные режиссеры. И все же обойтись в этой подборке без хотя бы одного шедевра Хаяо Миядзаки было бы неправильно. Ведь его сюжеты – это уникальный фантазийный мир, захватывающий зрителя с головой с первых кадров. «Унесенные призраками» однозначно достойны ремейка – хотя бы для того, чтобы сохранить интерес к этой истории у нового поколения… или разъяснить ее для взрослых западных зрителей, далеких от культуры аниме. По сюжету, маленькая девочка Тихиро теряет родителей, когда злая ведьма Юбаба превращает их в свиней. Но у героини есть шанс вернуть свою семью, если она пройдет через мир духов и справится со всеми испытаниями. Довольно архетипичная и оттого еще более будоражащая история, наполненная японским фольклором и приправленная тонкой ноткой безумия. Кстати, недавно по этому сюжету поставили одноименный мюзикл. Так что, как оказалось, работы Миядзаки вполне воплотимы в актерской игре.