Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка

Компания Disney ввела моду на игровые ремейки известных мультфильмов. Актерское воплощение уже получили и храбрая дева-воительница Мулан, и «любительница» далматинцев Круэлла Де Виль. Однако потенциал для таких экранизаций вовсе не ограничивается диснеевскими сюжетами. В мире существует множество недооцененных, незаслуженно забытых или просто гениальных мультипликационных шедевров, которым пошла бы на пользу новая жизнь, так сказать, во плоти. Киноафиша подобрала лучшие мультфильмы, достойные игрового ремейка.

Ирландский мультфильм, высоко оцененный как зрителями по всему миру, так и кинокритиками. На «Кинопоиске» он имеет оценку 8,2 и входит в топ-250 лучших фильмов всех времен. За основу сюжета взят фольклор страны, умело переплетенный с современными экологическими проблемами. В 1650 году вокруг маленького городка Килкенни начинают вырубать леса. Одновременно учащаются случаи нападения волков на людей, поэтому в город съезжаются охотники с окрестных земель. Дочка одного из них – маленькая Робин – отправляется одна в лес и знакомится там с девочкой-оборотнем Мейв. Мультик имеет большой потенциал для ремейка, ведь в нем есть и актуальная проблематика, и раздолье для драматической актерской игры. И конечно, в фильме нашлось бы место для современных спецэффектов – с перевоплощением детей в волков и гневом матушки-природы.

Легенда о волках

Экранизации произведений писателя-фантаста Кира Булычева всегда пользовались популярностью в нашей стране. Однако игровых фильмов по его повестям и романам до сих пор катастрофически мало. Советская «Гостья из будущего» давно уступает по технологиям и картинке современным зарубежным конкурентам. А вот история, рассказанная в мультфильме «Тайна третьей планеты», вполне могла бы стать основой для успешного ремейка. Здесь есть широкий простор для творчества актеров, сценаристов, режиссеров и графических художников. Новые планеты, их удивительные обитатели, харизматичные главные герои – не зря мультфильм входит в сотню лучших киноработ по мнению посетителей «Кинопоиска».

Тайна третьей планеты

В свое время мультфильм неудачно вышел в прокат одновременно с пиксаровской «Историей игрушек», а потому не получил заслуженного признания. Между тем этот сюжет имеет все шансы прогреметь с новой силой после ремейка и влюбить в себя современных зрителей. Мультик студии Amblimation основан на реальных событиях, произошедших в 1920-е годы на Аляске. Главный герой – наполовину пес, наполовину волк, которого не принимают ни в стае, ни в человеческом поселении. Однако он рискует своей жизнью, чтобы спасти заблудившихся в мерзлой степи детей. Игровой перезапуск истории мог бы стать невероятно красивым и переживательным фильмом для всей семьи со смыслом и добрым посылом.

Балто

Готический кукольный мюзикл Тима Бертона, с годами превратившийся в целый пласт американской культуры. Потрясающий саундтрек Дэнни Эльфмана, взявший премию «Сатурн», созданный с нуля загадочный и манящий мир королевства Хеллоуин, полные драматизма и глубины характеры героев. А чего стоит хотя бы русский дубляж этого мультфильма в исполнении звезд отечественного рок-клуба! Потенциал у этой истории практически бесконечен. Несмотря на то что с момента выхода мультика прошло без малого 30 лет, школьники до сих пор покупают ранцы и пеналы с изображением Джека Скеллингтона и знают наизусть центральную арию мюзикла. Так почему бы не подарить сюжету свежее дыхание в игровом исполнении?

Кошмар перед Рождеством

Еще один отечественный мультфильм, потрясающе актуальный в наши дни. Казалось бы, Носовские коротышки, решившие отправиться в путешествие на Луну, могут быть интересны только младшим школьникам. Но не тут-то было! В свое время история стала прямым отражением холодной войны между советской идеологией и капиталистическим Западом. Здесь есть и продажная пресса, и генномодифицированные овощи, и зловещая корпорация, стремящаяся поглотить весь мир. И конечно, есть обаятельные, добрые и немного наивные герои, спасающие положение с помощью чистого сердца и отменного чувства юмора. Согласитесь, неплохое поле для успешного игрового ремейка!

Незнайка на Луне

Потрясающе психологичный мультфильм, основанный на повести Нила Геймана и полный архетипов, проникающих прямо в душу зрителя. Маленькая девочка Коралина находит дверцу в параллельный мир, где родители никогда ее не ругают и разрешают есть сколько угодно сладостей. Но вскоре она понимает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и зловещие призраки собираются подменить собой ее настоящую семью. Проект собрал в прокате 124 млн долларов, заняв третье место в топе самых кассовых кукольных мультфильмов в истории. А еще он, несмотря на изначально детскую аудиторию, получил совсем не детский рейтинг PG… и стал отличной основой для неплохого фильма ужасов. В актерском исполнении этот сюжет мог бы заиграть новыми красками и стать настоящим хоррором для искушенной аудитории.

Коралина в Стране Кошмаров

Испанский рождественский мультфильм Серхио Паблоса занял 35-е место в топе-250 лучших фильмов современности по версии «Кинопоиска». Он получил уникальную для мультипликации оценку 8,6 из 10 возможных баллов. А причиной тому стал оригинальный сюжет и полный набор запоминающихся харизматичных персонажей. Владелец почтовой империи отправляет своего непутевого сына Джеспера на Крайний Север, чтобы открыть там почтовое отделение, а заодно поучиться уму-разуму. Но парень попадает в эпицентр «холодной войны» между местными семействами и обращается за помощью к загадочному отшельнику по имени Клаус. За этот сюжет с энтузиазмом ухватились даже дистрибьюторы из Netflix, а уж они знают толк в качественном кино. Мультфильм имеет все шансы стать рождественской классикой и получить игровой ремейк.

Клаус

Конечно, переснимать японское аниме с живыми актерами – это весьма непростая задача, особенно если за дело берутся западные режиссеры. И все же обойтись в этой подборке без хотя бы одного шедевра Хаяо Миядзаки было бы неправильно. Ведь его сюжеты – это уникальный фантазийный мир, захватывающий зрителя с головой с первых кадров. «Унесенные призраками» однозначно достойны ремейка – хотя бы для того, чтобы сохранить интерес к этой истории у нового поколения… или разъяснить ее для взрослых западных зрителей, далеких от культуры аниме. По сюжету, маленькая девочка Тихиро теряет родителей, когда злая ведьма Юбаба превращает их в свиней. Но у героини есть шанс вернуть свою семью, если она пройдет через мир духов и справится со всеми испытаниями. Довольно архетипичная и оттого еще более будоражащая история, наполненная японским фольклором и приправленная тонкой ноткой безумия. Кстати, недавно по этому сюжету поставили одноименный мюзикл. Так что, как оказалось, работы Миядзаки вполне воплотимы в актерской игре.