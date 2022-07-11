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Киноафиша Новости «Капитан Америка 4» с Энтони Маки обзавелся режиссером

«Капитан Америка 4» с Энтони Маки обзавелся режиссером

11 июля 2022 14:13
«Капитан Америка 4» с Энтони Маки обзавелся режиссером

Новый командир для Кэпа.

В «Мстителях: Финал» Крис Эванс попрощался с ролью Стива Роджерса, но это не значит, что в киновселенной Marvel больше не будет Капитана Америки. Отныне этот титул принадлежит Соколу в исполнении Энтони Маки. Сейчас в разработке находится первый сольный фильм об этом персонаже. Картина пока не получила официального названия, поэтому ее условно именуют «Капитаном Америкой 4». Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссерское кресло проекта занял Джулиус Она, ранее снявший такие фильмы, как «Парадокс Кловерфилда» и «Люс».

Действие «Капитана Америки 4» развернется сразу после событий, показанных в сериале «Сокол и Зимний Солдат» – сценаристами обоих проектов выступают Малкольм Спэллман и Далан Муссон. В сериале, который готовит почву для сольного фильма, Сэм Уилсон (Маки) испытывает трудности с тем, чтобы принять титул Капитана Америки, полученный им от Стива Роджерса. В итоге герой все-таки становится новым Капитаном Америкой, беря на себя ответственность и культурный вес, связанные с этим статусом.

Никаких сведений о «Капитане Америке 4» на данный момент нет, но ожидается, что новости о проекте будут представлены уже в этом месяце на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Не исключено, что в предстоящем фильме будут задействованы Баки Барнс (Себастиан Стэн), Джон Уокер (Уайатт Рассел), Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп) и Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус).

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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