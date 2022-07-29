Беги из спальни: 5 «постельных» сцен, которые не стоит повторять

Кровать зачастую является не только кратковременной декорацией «ночных» кинематографических сюжетов, но и основой для самых разнообразных мизансцен. Речь идёт не об интимных кульбитах, которые зачастую совершаются именно в постели. Во многих фильмах неординарная «кроватная заварушка» придавала всему действу откровенно шокирующий характер.

«Четыре комнаты», режиссёр Квентин Тарантино

В этом легендарном культовом фильме один из сюжетов неожиданно взрывается мрачноватым аккордом - в большой двуспальной кровати под матрасом обнаруживается труп девушки лёгкого поведения! И всё бы ничего, но на этой кровати до страшной находки маленькие дети пытались скоротать вечерок без родителей. Обвиняя друг друга в неприятном запахе ног, детишки вызвали портье, который и обнаружил вод матрасом мёртвую красотку. Как говорится, подобного «сюрприза» врагу не пожелаешь! Такая колоритная «постельная сцена», конечно, делает честь одиозному режиссёру. Однако, далеко не все зрители готовы спокойно воспринимать подобные сюжеты.

Четыре комнаты

Говард-утка, режиссер: Уиллард Хайк

В этом забавном фильме, по мнению многих кинокритиков, демонстрируется самая нелепая постельная сцена. Странная теневое представление начинается когда главную героиню соблазняет монстр в «утиной шкуре». И такая достаточно целомудренная постановка может взбудоражить фантазию неподготовленного зрителя. Тем более, что похотливый «утиный мутант» перед соблазнением весьма красноречиво расписывает свои недюжинные познания женской физиологии. Такое странное противоестественное соитие, безусловно, заслуживает нашего обзора.

Говард-утка

«Крёстный отец», режиссёр Фрэнсис Форд Коппола

Вам когда-нибудь делали предложение, от которого невозможно отказаться?

А вот чванливый голливудский кинопродюсер из культовой криминальной драмы взял да и отказал в просьбе самому могущественному мафиози Нью-Йорка. И казалось бы из-за чего? Из-за какой-то красивой девчонки, которую у киномагната увёл крестник Дона Корлеоне. Возмездие не заставило себя долго ждать. Очнувшись после очередной попойки у себя в постели, упрямый киношник начинает чувствовать что-то неладное. Ещё бы – ведь на роскошном спальном ложе вместо сексуальной партнёрши лежит отрезанная лошадиная голова! И этот страшный привет от мафии, естественно, приводит в шок не только участника кровавого действа, но и зрителя. Тем более, что стоимость обезглавленного племенного жеребца составляет не одну сотню долларов!

Крестный отец

«Змея», режиссёр Аманда Эванс

Если вы любитель туристической романтики, а ваша кровать – это обычная подстилка из вспененного ПВХ, то это нисколько не мешает ушлым сценаристам превратить ваш отдых в горах в настоящий смертельный квест! Когда в палатку к молодой паре ночью заползает чёрная мамба – самая агрессивная змея на земле, то омертвевшим от ужаса туристам остаётся только одно – замереть и не двигаться! Но как долго можно разделять своё ложе с огромной ядовитой тварью, которая только и ждёт какого-нибудь резкого движения? Всем свидетелям этой ужасающей сцены придётся пережить немало волнующих минут, каждая из которых может стать для главных героев последней!

Змея

«Кровать мертвецов», режиссёр Джефф Мехер

Название этого фильма ужасов говорит само за себя. Попытка заняться оригинальными сексуальными забавами на антикварной кровати заканчивается настоящим кровавым кошмаром. И самое ужасное, что любая попытка покинуть смертельное ложе грозит любовникам потерей жизни. Тщетные попытки найти помощь у местной полиции не помогают любителям острых ощущений. И жуткая западня в образе роскошного предмета интерьера скоро будет ждать своих новых гостей!

Кровать мертвецов

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