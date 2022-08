7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой

Молодой и перспективный российский режиссер Кантемир Балагов строил вполне успешную карьеру на родине. С подачи Александра Сокурова он снимал простые, но злободневные картины о «маленьких» людях, посещал престижные кинофестивали. В начале 2021 года Балагову поступило предложение от НВО о съемках пилотного эпизода сериала по The Last of Us, а уже в марте 2022 года режиссер сообщил поклонникам, что они с супругой Кирой Коваленко отправились в США.

Кантемир Балагов

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов был приглашен в Голливуд еще в 2005 году, после успеха «Дозоров» в прокате США. С тех пор он практически постоянно находился в штатах, а в Россию приезжал изредка. Сейчас Бекмамбетов занимается подготовкой к съемкам нового документального фильма DWW1 о войне в информационном пространстве и распространении фейков. Производство будет проходить в США, где сейчас он находится с супругой Наталией.

Тим Бертон и Тимур Бекмамбетов

Актриса Мария Машкова стала востребованной после роли в сериале «Не родись красивой». Она выбрала творческий путь, как и ее знаменитый отец Владимир Машков. Большинство ролей актрисы все еще в российском кино, однако уже долгое время она с мужем и детьми проживает в США. И хотя Машкова даже поссорилась с отцом, отказавшись возвращаться на родину, стоит отметить, что карьера актрисы в США не задалась: иногда она принимает участие в эпизодах, но большие роли не получает.

Мария Машкова в сериале «Женщина в состоянии развода»

Алексей Воробьев начал свою карьеру как певец и музыкант, но позже стал пробовать себя на актерском поприще. Его первой работой в кино стала роль в сериале «Мечты Алисы». На данный момент он успел сняться в более чем 30 проектах в качестве актера. Одной из последних его работ стал американский сериал «Морская полиция: Спецотдел», в котором он сыграл роль Максима Дуала. Вот уже больше 10 лет Воробьев проживает в США, но успевает посещать Россию для участия в интересных проектах.

Алексей Воробьев в сериале Netflix «Космические войска»

Актер Игорь Жижикин начал свою карьеру как цирковой артист. В 90-е он вместе с труппой отправился в США, а после окончательно обосновался там и получил гражданство. Он стал пробовать сниматься в эпизодах, а позже его начали замечать именитые режиссеры. Так, главной работой Жижикина в американском кино можно считать блокбастер Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышедший в 2006 году. Он сыграл в фильме полковника Довченко. Сейчас у Жижикина есть особняк в Лос-Анджелесе, но он также не забывает приезжать на родину и участвовать в местных проектах.

Игорь Жижикин

Актер Юрий Колокольников имеет двойное гражданство: российское и канадское. Он с матерью и старшим братом переехал из России в возрасте 5 лет, однако с 90-х годов стал посещать родину и жить на две страны. Карьера Колокольникова пошла в гору, а после участия в «Игре престолов» амбициозному артисту пришлось жить на три страны: Канаду, Россию и США. Сейчас он успешно снимается во многих фильмах и сериалах и не выбирает между континентами, а с радостью уживается везде.

Юрий Колокольников и Кристиан Нэйрн

Автор многих популярных российских комедий Марюс Вайсберг также успешно начал свою карьеру за рубежом. До выхода в прокат РФ фильмов «Любовь в большом городе», «Гитлер, капут!» и других режиссер много снимал в США. Там вышла его первая лента под названием «Мест нет». С тех пор Вайсберг живет на две страны, в каждой из которых является востребованным. В данный момент режиссер занят ремейком «Иронии судьбы, или С легким паром!» для американского зрителя.