Релиз «Дюны 2» отложен, сиквел «Годзиллы против Конга» получил дату премьеры

Кинокомпании Warner Bros. и Legendary приняли решение отложить выпуск в прокат второй части «Дюны» Дени Вильнева. Теперь выход этой научно-фантастической картины должен состояться не 20 октября 2023 года, а 17 ноября 2023 года. «Дюна 2» будет конкурировать в театральном прокате с «Голодными играми: Баллада о певчих птицах и змеях» и «Троллями 3».

В сиквеле «Дюны» к основным ролям вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин и Хавьер Бардем. Компанию им составят новички в лице Флоренс Пью, Остина Батлера и Кристофера Уокена. Ожидается, что Вильнев приступит к съемкам «Дюны 2» ближе к концу текущего года. Оригинальная «Дюна» собрала в мировом прокате $400, а также была отмечена десятью номинациями на «Оскар», выиграв ряд статуэток в технических категориях.

Вместе с тем Warner Bros. и Legendary установили дату выхода еще одного крупного совместного проекта. Стало известно, что пока не получившее названия продолжение «Годзиллы против Конга» увидит свет 15 марта 2024 года. Режиссером предстоящей картины выступит Адам Вингард, снявший оригинальный фильм 2021 года. Итоговый бокс-офис «Годзиллы против Конга» составил $474 млн, что стало приемлемым показателем на фоне того, что релиз состоялся на фоне неутихающей пандемии.