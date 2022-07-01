Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Релиз «Дюны 2» отложен, сиквел «Годзиллы против Конга» получил дату премьеры

Релиз «Дюны 2» отложен, сиквел «Годзиллы против Конга» получил дату премьеры

1 июля 2022 13:05
Релиз «Дюны 2» отложен, сиквел «Годзиллы против Конга» получил дату премьеры

Возвращение на планету Арракис откладывается почти на месяц.

Кинокомпании Warner Bros. и Legendary приняли решение отложить выпуск в прокат второй части «Дюны» Дени Вильнева. Теперь выход этой научно-фантастической картины должен состояться не 20 октября 2023 года, а 17 ноября 2023 года. «Дюна 2» будет конкурировать в театральном прокате с «Голодными играми: Баллада о певчих птицах и змеях» и «Троллями 3».

В сиквеле «Дюны» к основным ролям вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин и Хавьер Бардем. Компанию им составят новички в лице Флоренс Пью, Остина Батлера и Кристофера Уокена. Ожидается, что Вильнев приступит к съемкам «Дюны 2» ближе к концу текущего года. Оригинальная «Дюна» собрала в мировом прокате $400, а также была отмечена десятью номинациями на «Оскар», выиграв ряд статуэток в технических категориях.

Вместе с тем Warner Bros. и Legendary установили дату выхода еще одного крупного совместного проекта. Стало известно, что пока не получившее названия продолжение «Годзиллы против Конга» увидит свет 15 марта 2024 года. Режиссером предстоящей картины выступит Адам Вингард, снявший оригинальный фильм 2021 года. Итоговый бокс-офис «Годзиллы против Конга» составил $474 млн, что стало приемлемым показателем на фоне того, что релиз состоялся на фоне неутихающей пандемии.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Related video