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Киноафиша Новости Игры искусственного разума: киноклуб Киноафиши покажет в Петербурге «Люсю»

Игры искусственного разума: киноклуб Киноафиши покажет в Петербурге «Люсю»

7 июля 2022 13:34
Игры искусственного разума: киноклуб Киноафиши покажет в Петербурге «Люсю»

13 июля в галерее Anna Nova Иван Макаревич и Дарья Блохина представят участникам киноклуба Киноафиши первые серии проекта «Люся». Встречать гостей будет сама умная колонка «Люся», надо только следовать за ее голосом.

Главный герой – талантливый программист Сеня (Данила Козловский). У него есть семья, но в ней нет понимания и поддержки. Лучше всех Сеню понимает «Люся» – умная колонка с искусственным интеллектом, которую он изобрел. Герой откровенно делится с колонкой всеми своими переживаниями. «Люся» буквально читает мысли Сени, знает наперед его реакции и даже решает его проблемы. Сеня думал, что «Люся» – его эксперимент, а на самом деле сам стал объектом изучения искусственного разума, который исследует природу человека, границы его морали и этики...

В главных ролях Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Иван Макаревич, Ян Цапник, Максим Виторган и другие, режиссер Иван И. Твердовский. «Люся» говорит голосом Дарьи Блохиной. Дарья – актриса дубляжа, участница популярного проекта «Актеры дубляжа в реальной жизни». Голос «Люси» меняется на протяжении всего сериала. Если в первой серии она говорит, как привычная умная колонка, то по мере сближения с главным героем ее голос становится все более человеческим.

Может ли искусственный интеллект победить человека и в какие игры нечеловеческий разум технологий может завезти своего создателя?

Получить билет на показ можно в киноклубе Киноафиши, регистрация бесплатная, количество мест ограничено, успейте забрать свой билет в клубе.

Старт сериала «Люся» эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier 14 июля.

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