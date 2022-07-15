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Киноафиша Новости Ченнинг Татум сыграет вместо Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»

Ченнинг Татум сыграет вместо Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»

15 июля 2022 13:11
Ченнинг Татум сыграет вместо Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»

За права на этот проект компания Apple заплатила $100 млн.

Как передает Variety, Грег Берланти заменит Джейсона Бейтмана на посту режиссера фантастического фильма «Проект «Артемида» (Project Artemis), тогда как Ченнинг Татум договаривается об утверждении на роль, которая ранее принадлежала Крису Эвансу. Скарлетт Йоханссон, которая также выступает в качестве продюсера картины, остается членом актерского состава.

Бейтман покинул проект из-за творческих разногласий, приведших к изменению съемочного графика. Это, в свою очередь, привело к тому, что в планах Эванса случилась накладка – он не смог бы одновременно сняться в «Проекте «Артемида» и криминальной драме «Продавцы боли» (Pain Hustlers).

Сюжет «Проекта «Артемида» пока держится в секрете, но в прошлом Бейтман в беседе с Variety поделился, что события фильма будут включать высадку на Луну. Он также подчеркнул, что «Проект «Артемида» – не официальное, а рабочее название предстоящей картины.

Берланти наиболее известен как шоураннер, сценарист и продюсер таких сериалов, как «Стрела», «Флэш», «Бортпроводница» и «Ривердейл». Что до полнометражного кино, то ранее он снял такие фильмы, как «С любовью, Саймон» (2018) и «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия» (2000).

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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