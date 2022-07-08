Все, везде и сразу: Мишель Йео в хаосе мироздания

В Okko можно смотреть фэнтези «Все, везде и сразу» от создателей фееричной черной комедии «Человек — швейцарский нож» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Рассказываем, чем интересен этот фильм, почему он глубже, чем кажется на первый взгляд, и причем тут продюсеры супергеройских фильмов братья Руссо.

У Эвелин (Мишель Йео) последнее время все идет наперекосяк. Прачечная, которой она владеет, погрязла в бюрократических проблемах — азиатам в Америке в этом плане никогда не приходилось просто. Муж Эвелин Уэймонд (Ке Хюй Цюань) раздражает ее своей мягкотелостью и неспособностью решить хоть какой-то рабочий вопрос, а в довесок еще и подает на развод. На шее Эвелин висит старик-отец (Джеймс Хонг), который допекает ее своими просьбами. Еще и дочь Джой (Стефани Сюй) привела знакомиться с родителями свою подружку, а это Эвелин, еще и в канун Китайского нового года, надо меньше всего.

Но делать нечего — собрав последние нервные клетки, героиня отправляется разбираться с делами в налоговую, где прямо за столом суровой налоговой инспекторши (Джейми Ли Кертис) совершенно неожиданным образом выясняется, что Эвелин — не какая-то там обыкновенная владелица прачечной и в целом неудачница, каковой она себя считала. Она — настоящая супергероиня, которая может перемещаться по огромной мультивселенной, в которой существуют тысячи версий Эвелин, и при этом менять обличья — от голливудской актрисы до мастера боевых искусств. А главное, что только Эвелин может спасти Вселенную от коварной злодейки, решившей погубить мир при помощи гигантского бейгля (да-да), который засасывает в себя все вокруг наподобие черной дыры.

За постановку этого абсурдистского фэнтези ответственны Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, которые несколько лет назад подарили миру не менее абсурдистскую черную комедию «Человек — швейцарский нож». В ней, например, Дэниел Рэдклифф появляется в роли трупа, страдающего метеоризмом. Почерк двух Дэнов, которые так и зовут свой дуэт — Daniels, в новом фильме максимально узнаваем, но доведен до еще большего уровня гротескности и смешения самых разных киножанров. Супергеройская тематика в фильме тоже неспроста — в продюсерах значатся братья Руссо, режиссеры супергеройской саги «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Но, признаться, по уровню экшна «Все, везде и сразу» может запросто заткнуть за пояс любой супергеройский фильм. К тому же, картину украшает значок американской независимой студии А24, который сразу настраивает на ожидание первоклассного и небанального кино. Именно из-под крыла А24 вышли такие проекты, как «Солнцестояние», «Леди Берд» или «Лунный свет».

Фильм Квана и Шайнерта — не просто чумовое кино со множеством отсылок к самым ярким явлениям поп-культуры современности, считывать которые для зрителя — одно удовольствие. Это еще и бенефис актрисы Мишель Йео, звезды гонконгских боевиков, которая в последние годы не получала заметных ролей в большом кино. Она мастерски перевоплощается из образа задерганной заботами женщины то в повара роскошного ресторана, то в звезду на красной дорожке, то в спортсменку, которая одной левой способна расправиться с кучей головорезов, а то и в камень, существующий в том варианте вселенной, где жизнь так и не смогла появиться. На ее актерской органике держится бешеный темп этого фильма, и двух часов хронометража попросту не замечаешь.

Еще одно достоинство этого фильма заключается в том, что несмотря на яркую обертку, которая может отвлечь зрителя от заключенных в нее смыслов, эти смыслы на деле просто и ясно считываются. Вся эта борьба со злом на вселенском уровне нужна Эвелин, чтобы наладить отношения с самой собой и собственной дочерью, с которой она давно потеряла связь. «Все, везде и сразу» в непринужденной манере говорит о важных и серьезных темах — непрожитых травмах и неспособности к обыкновенной человеческой коммуникации, о том, как поднять собственную самооценку и принять сексуальность своего ребенка, не отказываясь от себя. И к финалу фильм Квана и Шайнерта оборачивается ценнейшим и максимально терапевтичным фильмом для обязательного семейного просмотра, если вдруг по какой-то причине поход к психотерапевту оказывается невозможен.