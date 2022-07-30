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Киноафиша Новости 7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить

7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить

30 июля 2022 10:00
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить

Последний месяц лета оказался богат как на совершенно новые истории, так и на возвращение старых франшиз.

«Песочный человек»

5 августа, Netflix

Долгострой Netflix наконец-то получил официальную дату релиза. Напомним, что над проектом работали более двух лет: «Песочный человек» — самая амбициозная экранизация стриминга после «Ведьмака». Серия комиксов, написанная Нилом Гейманом («Благие знамения»), пользуется большой популярностью по всему миру, а сериал определенно должен привлечь большую аудиторию, несмотря на довольно сомнительные кастинговые решения.

«Я есть Грут»

11 августа, Disney+

Отличный вариант для всех, кто соскучился по «Стражам Галактики» Джеймса Ганна, но никак не может дождаться третьего фильма. Disney запустила анимационный сериал о жизни инопланетного деревца Грута (Вин Дизель), его приключениях с радиоактивным енотом Ракетой (Брэдли Купер), странствиях по удивительным галактикам и планетам. Каждая серия шоу никак не связана сюжетно с предыдущей и формирует свою собственную историю.

«Пять дней в Мемориале»

13 августа, Apple TV+

Новый сериал-катастрофа от создателя «Мотеля Бейтса» Карлтона Кьюза расскажет реальную историю событий, произошедших в Новом Орлеане в 2005 году. Тогда ураган «Катрина» погубил тысячи людей, оставив еще больше без крыши над головой. Действие шоу разворачивается на территории больницы, которая оказывается отрезана от всего остального мира из-за ужасающих погодных условий. Главные герои делают все возможное, чтобы выжить.

«Женщина-Халк»

18 августа, Disney+

После успешного завершения «Мисс Марвел» настала очень новой супергероини — Дженнифер Уотерс, двоюродной сестры небезызвестного Брюса Беннера, или Халка, как его еще называют. После ужасного ДТП Брюс вынужден перелить Дженнифер свою кровь, вместе с которой в ее тело попадают частицы, превращающие девушку в большого зеленого монстра. К счастью для Беннера, размеры у сестры не такие уж и большие. Помимо традиционного экшена, «Женщина-Халк» приготовила нам несколько симпатичных камео, в том числе Сорвиголову в исполнении Чарли Кокса.

«Дом Дракона»

22 августа, Amediateka

Еще один долгострой — на этот раз от HBO. Приквел «Игры престолов» разрабатывался на протяжении нескольких лет, однако коронавирусные ограничения сделали свое дело — релиз проекта неоднократно переносился. И вот он наконец с нами. Главные герои шоу — семейство Таргариенов, которое на протяжении многих веков правило Вестеросом. Режиссером «Дома дракона» выступил Мигель Сапочник, любимый многими по «Долгой ночи» и «Битве бастардов», самых масштабных эпизодов «Игры престолов». В шоу также снялись Мэтт Смит, Оливия Кук и Соное Мидзуно.

«Майк»

26 августа, Hulu

Многосерийная биография «Майк» рассказывает о становлении чемпиона в супертяжелом весе Майка Тайсона. Создатели шоу коснутся как карьеры известного спортсмена, так и многочисленных скандалов вокруг его личности. Создателями проекта выступили Крейг Гиллеспи и Стивен Роджерс. Оба в свое время работали над трагикомедией «Тоня против всех», которая также повествует о судьбе спортсменки — фигуристки Тони Хардинг. Главную роль в «Майке» исполнил Кэрри Симс («Корни»).

«Андор»

31 августа, Disney

В самом конце августа нас ждет еще одна предыстория — на этот раз научно-фантастического фильма «Изгой-один», который является спин-оффом «Звездных войн». Действие шоу развернется вокруг разведчика Кассиана Андора (Диего Луна), бесстрашного активиста сопротивления, который выходит на тропу войны с Империей. Помимо Луны, в сериале сыграют Стеллан Скарсгард («Нимфоманка»), Фиона Шоу («Убивая Еву»). Сценаристом проекта выступил Тони Гилрой («Адвокат дьявола»).

Также в эфир возвращаются:

«Псы резервации», второй сезон — 4 августа, FX

«Лок и ключ», третий сезон — 10 августа, Netflix

«Засланец из космоса», вторая половина второго сезона - 11 августа, Кинопоиск

«Арчер», тринадцатый сезон — 25 августа, FX

«Звездный путь: Нижние палубы» — 26 августа, CBS

Olya Smolina
Olya Smolina
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