Спин-офф «Пацанов» будет пересекаться с флагманским сериалом

В прошлую пятницу на стрим-сервисе Amazon Prime Video вышла заключительная серия третьего сезона «Пацанов», так что теперь настало время переключиться на то, что будет дальше. Создатель шоу Эрик Крипке поделился информацией о предстоящем спин-оффе «Пацанов», который получил название «Универ» (Varsity). В интервью Deadline Крипке поведал, что в новом шоу будут фигурировать некоторые персонажи, уже знакомые зрителям по «Пацанам».

«Пересечения определенно будут, мы делаем все возможное, чтобы создать вселенную, в которой некоторые темы и сюжетные линии третьего сезона перекликаются с первым сезоном «Универа». Например, президентская кампания и события, имеющие место в школе, являются откликом на то, что происходит в третьем сезоне «Пацанов». Есть Солдатик и все такое, но в первом сезоне спин-оффа будут также новые сюжетные арки, которые тоже найдут отражение в четвертом сезоне основного сериала», – рассказал Крипке.

Действие «Универа» развернется в стенах спецшколы, основанной членом корпорации Vought Джоном Годолкиным. Это единственное учебное заведение в Америке, предназначенное для обучения будущих супергероев. Во вселенной «Пацанов» данное учреждение является пародией на школу для мутантов из «Людей Икс».