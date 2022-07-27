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Киноафиша Новости Педро Паскаль и Дэвид Харбор снимутся в мини-сериале «Судебный процесс моего дантиста»

Педро Паскаль и Дэвид Харбор снимутся в мини-сериале «Судебный процесс моего дантиста»

27 июля 2022 14:22
Педро Паскаль и Дэвид Харбор снимутся в мини-сериале «Судебный процесс моего дантиста»

В основу сюжета легли реальные события.

Как передает Variety, Педро Паскаль («Мандалорец») и Дэвид Харбор («Очень странные дела») возглавили актерский состав мини-сериала HBO под названием «Судебный процесс моего дантиста» (My Dentist’s Murder Trial).

В основу проекта легла опубликованная в New Yorker статья Джеймса Ласдана «Судебный процесс моего дантиста: адюльтер, поддельные личности и успокоение с летальным исходом». В этом материале, опубликованном в 2017 году, излагается реально произошедшая история о том, как доктор Жилберто Нуньес был обвинен в смерти своего друга Томаса Колмана. В предстоящей экранизации Нуньеса воплотит Паскаль, тогда как роль Харбора пока не раскрывается – он может сыграть либо Колмана, либо Ласдана, чьим семейным дантистом долгое время был Нуньес.

Обвинения в убийстве Колмана и в нескольких случаях подлога Нуньесу предъявили в 2015 году. Суд над Нуньесом, у которого к тому же был роман с женой Колмана, состоялся в 2018 году. Его признали невиновным в убийстве, но по части фальсификаций его вина была доказана. Нуньес отправился в тюрьму.

Помимо исполнения ключевых ролей, Паскаль и Харбор взяли на себя функции исполнительных продюсеров мини-сериала. Над сценарием работает Стив Конрад, который также вошел в продюсерскую команду. Он же выступит постановщиком дебютного эпизода. Примечательно, что параллельно Конрад принимает участие в создании сериала «Повести о Дунке и Эгге», который является приквелом «Игры престолов».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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