Что не так с «Пацанами»: 11 фактов из оригинальных комиксов, которые шокируют поклонников сериала

Изменения, которые сделали безумный и полный сатиры на современную супергероику комикс еще более отвязным и непредсказуемым.

Виктор/Виктория

Как и в знаменитом киномюзикле, в «Пацанах» у одного и того же персонажа, политика Ньюмена, в сериале и комиксе разная половая принадлежность. В сериале Виктория Ньюмен публично борется с корпорацией «Воут», а на деле является их тайным пособником, а вот в комиксах конгрессмен представлен как сердобольный мужчина средних лет. Впрочем, это не все изменения. В сериале Виктория сама является «супершей», способной одним взглядом взрывать противникам головы.

Создатели изменили пол еще и Мэделин Стиллвелл, возглавлявшей корпорацию «Воут» в первом сезоне, — в комиксах персонажа звали Джеймс Стиллвелл. Это позволило развить ее отношения с Хоумлендером, у которых был нездоровый сексуальный подтекст.

Также пол сменили агент Мэллори, превратившаяся из сурового и закаленного на полях Второй мировой мужчины в строгую и холодную женщину, и Стормфронт (она же Гроза), бывшая в комиксах суперзлодеем-нацистом.

В комиксах Грозой был мужчина

Бездна невиновен

В сериале Бездна, он же Подводный, радушно поприветствовал только что ставшую членом Семерки Старлайт, заставив ее заняться оральным сексом. А вот в комиксах в нападении на нее были виновны Хоумлендер, Эй Трейн и Черный Нуар. В сериале сцена была смягчена, оставляя, впрочем, неизгладимое впечатление и напоминая о порочных практиках, до недавнего времени распространенных в шоу-бизнесе.

Как на самом деле Старлайт встретили в «Воут»

История Старлайт и Кимико

Создатели сериала изменили и некоторые факты биографии героев. Так, например, Старлайт в комиксах ослепила своих родителей при рождении и из-за их недееспособности в итоге была продана корпорации «Воут». А история Кимико, ставшей в сериале жертвой беспощадных экспериментов, напротив, была существенно драматизирована. В комиксах она просто случайно съела ударную дозу вещества «V». Кроме того, ей изменили и имя — вместо Самки (в комиксах) назвав Кимико.

В сериале Кимико становится все более душевной

Дерзкий Хьюи

В комиксах один из главных героев Хьюи Кэмпбелл был не только шотландцем и поразительно походил на Саймона Пегга, но и еще был совсем уж бесхарактерным. По сравнению с ним его сериальная версия выглядит и вовсе дерзкой. По крайней мере, отпор Билли Бутчеру она дала намного раньше. Кстати, в сериале Саймон Пегг сыграл отца Хьюи.

Хьюи в сериале vs в комиксе

Трансокеанский рейс 37

В сериале рейс 37 терпит крушение, и даже успевшие попасть на него до крушения Хоумлендер и Королева Мэйв не смогли его спасти, сбежав в последний момент. В комиксах история несколько сложнее. 11 сентября рейс оказывается захвачен террористами, которые замыслили протаранить им одну из башен-близнецов, но членам «Семерки» удается убить захватчиков и… направить его на Бруклинский мост. «Воут», разумеется, направили все ресурсы, чтобы скрыть причастность «героев» к трагедии.

В комиксах авиакатастрофа выглядела совершенно иначе

Новые супергерои

В сериале появляются персонажи, которых вообще нет в комиксах. Например, религиозный проповедник и гомофоб Эзекиль, сам являющийся геем, детектив Месмер, способный читать мысли людей и бывший в детстве звездой телесериала, и, конечно, Прозрачный, член «Семерки», ставший первой жертвой «Пацанов» с Хьюи в составе.

Фактически с нуля создан и Райан Бутчер, сын Хоумлендера и изнасилованной им Ребекки, жены Билли. В сериале Бекка и корпорация «Воут» имитируют ее смерть и прячут вместе с Райаном подальше от Хоумлендера. В комиксах же разъяренный Билли убивает Райана при рождении.

Эзекиль, Месмер, Прозрачный и Райан

Черный Нуар (да не тот)

Личность героя с тафтологическим прозвищем Черный Нуар довольно долго хранилась создателями в секрете. Впрочем, по эпизодам второго и третьего сезона можно было с определенностью сказать, что он является темнокожим. А вот в комиксах под маской Черного Нуара скрывается полуразумный и, возможно, даже более могучий клон Хоумлендера!

Черные Нуар в сериале vs комиксе

Роль Колбасы Любви

В комиксах советский супергерой Колбаса Любви, обладающий огромным половым органом, в отличие от сериала, выступает не просто как комичный герой эпизода, но как полноценный член группы героев, сражавшихся когда-то против нациста Стормфронта.

Колбаса Любви в комиксах был серьзным человеком, помогающий пацанам

Поезд Эй и Попклоу

В первом сезоне сериала рассказывается о трагической любви Эй Трейна и Когтистой Лапки, окончившейся ее смертью. А вот в комиксах между ними вообще нет никакой связи.

Лапка и Эй Трейн

Воскресшая Бекка

Второй сезон сериала заканчивается смертью Бекки от рук, а точнее – глаз собственного сына Райана, плохо контролирующего свои силы. О том, как она скрывалась вместе с ним от Хоумлендера и Билли, мы уже рассказывали, а вот в комиксах она умирает уже при родах.

Бекка в сериале vs комиксе

Отец Хоумлендера

Внимание, СПОЙЛЕР для тех, кто не смотрел седьмую серию третьего сезона! В самом ее конце выясняется, что Солдатик, пропавший без вести супергерой 40-х, бывший сильнейшим оружием «Воут» до рождения Хоумлендера, на самом деле является его биологическим отцом, что рушит все планы Билли. В комиксах же все несколько иначе. Биологический материал для зачатия Хоумлендера пожертвовал все тот же нацистский суперзлодей Стормфронт, в сериале превратившийся в супергероиню и любовницу Хоумлендера.