Эти 7 актёров были богатыми, но скатились в нищету: гляньте, что с ними стало

Звезду вампирской франшизы «Блэйд» проблемы с финансами довели до тюрьмы. В течение нескольких лет актер уклонялся от выплаты налогов за приобретенное имущество и даже подделывал декларации. В итоге на Уэсли подали в суд, в ходе которого выяснилось, что он задолжал государству порядка 16 млн долларов. По решению присяжных Снайпс был приговорен к трем годам заключения. Актер освободился в 2013 году, когда о «Блэйде» все уже прочно забыли, а новых ролей ему никто предлагать не спешил. Уэсли Снайпсу удалось уплатить все долги налоговой, однако это фактически оставило его в нищете.

Уэсли Снайпс

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины Ким Бейсингер, знакомая многим по культовому фильму «Девять с половиной недель», вынужденно объявила себя банкротом еще в начале актерской карьеры. В 1993 году на Бейсингер подала в суд компания Mainline Pictures — поводом для иска стал отказ Ким от работы над фильмом «Елена в ящике». Компания потребовала от актрисы неустойку в размере 8,1 млн долларов. Однако ее состояние на тот момент оценивалось лишь в 5,4 млн долларов. В итоге Бейсингер удалось добиться снижения суммы до 3,8 млн, но выплата все равно серьезно ударила по ее финансовому состоянию. К счастью, к концу 90-х знаменитости удалось полностью восстановить и даже приумножить свое состояние.

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Ким Бейсингер

В середине десятых годов Николас Кейдж считался одним из самых богатых актеров в Голливуде — в тот период его доходы составляли 150 млн долларов. Увы, до разорения звезду «Оружейного барона» довела страсть к различным дорогим и крайне экстравагантным вещам — актер совершенно бездумно скупал яхты, люксовые автомобили и антиквариат. В коллекции Кейджа, например, есть первое издание комиксов о Супермене, крокодил и даже ручной осьминог. В конце концов, финансовые риски дали о себе знать — часть имущества актера была украдена, недвижимость сильно обесценилась во время кризиса 2008 года. В итоге Николас Кейдж довольно долгое время был вынужден браться за съемки в абсолютно любых фильмах — даже самых второсортных, — лишь бы хоть как-то спасти ситуацию.

Николас Кейдж

Не так давно завершился один из самых скандальных судебных процессов в истории Голливуда — дело бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд. Напомним, что по решению суда присяжных актриса обязана выплатить компенсацию в размере 10 млн долларов. Как выяснилось, Эмбер и без того довольно сильно потратилась на адвокатов — к концу заседания у нее банально не осталось сбережений. Более того, она явно не рассчитывала на проигрыш. Сердобольный Джонни Депп сжалился над бывшей женой и снизил сумму компенсации до 8,35 млн долларов, что в целом не особо спасло финансовое состояние Херд, однако это лучше, чем остаться совсем без денег. В данный момент актриса готовится обжаловать приговор и вступить в новые судебные распри.

Эмбер Херд

Сам Джонни Депп также является жертвой финансового кризиса. В 2019 году актер, звезда «Пиратов Карибского моря», дал большое интервью изданию The Rolling Stone, в ходе которого открыто рассказал о финансовых проблемах. Выяснилось, что в 2017 году Депп судился с собственными менеджерами, которых обвинил в растрате 25 млн долларов. Те, в свою очередь, обвинили актера в непомерных растратах. В частности, представители Джонни напомнили о том, как он просадил целое состояние на недвижимость, азартные игры и алкоголь. За один месяц Депп мог потратить порядка двух, а то и трех миллионов долларов. Из-за тени на репутации актер долгое время не мог позволить себе съемки в кассовых фильмах — многие студии просто отказались с ним работать после обвинений в домашнем насилии.

На сегодняшний день финансовое состояние Деппа все еще далеко от идеала, однако он не теряет надежды вновь стать богатым.

Джонни Депп

Многочисленные скандальные истории с алкоголем и ДТП не могли не сказаться на репутации Линдси Лохан. Звезда «Чумовой пятницы» просто оказалась не нужна Голливуду — в начале нулевых финансовая ситуация усугубилась настолько, что актрисе было нечем платить за квартиру. В конце концов, именно эти долги и довели ее до банкротства. Судебные приставы просто заморозили счета Лохан — в итоге она осталась и без денег, и без квартиры, и без работы. Линдси была вынуждена вновь переехать к родителям и жить в своей детской комнате в надежде, что в скором времени ситуация стабилизируется.

Линдси Лохан

Звезда фэнтезийной эпопеи «Игра престолов» Лина Хиди оказалась на грани банкротства из-за «невыгодного» развода с супругом Питером Логрэном. На тот момент Хиди уже снималась в сериале HBO, однако траты на адвокатов оказались непомерно большими — в итоге актриса была вынуждена не только отдать весь свой гонорар за съемки, но и продать виллу в Лос-Анджелесе. К концу бракоразводного процесса в кармане Хиди было всего пять тысяч долларов. К счастью, «Игра престолов» все еще была в производстве — и Хиди довольно быстро восстановила свое финансовое положение.