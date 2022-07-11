Тест: только настоящий фанат «Друзей» правильно продолжит 10 цитат из 10

Не важно, сколько лет прошло с тех пор, как закончились «Друзья» — у истинных поклонников навсегда останутся в сердце лучшие шутки и неповторимые ситуации. Если вы считаете себя чуть ли не одним из «Друзей», то вы обязательно пройдете этот сложный тест. А если нет… будет повод срочно пересмотреть сериал! Как ни глянь, вы все равно в выигрыше.

Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?