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Киноафиша Новости Тест: только настоящий фанат «Друзей» правильно продолжит 10 цитат из 10

Тест: только настоящий фанат «Друзей» правильно продолжит 10 цитат из 10

11 июля 2022 16:56
Тест: только настоящий фанат «Друзей» правильно продолжит 10 цитат из 10

Проверьте, насколько хорошо вы помните культовый ситком.

Не важно, сколько лет прошло с тех пор, как закончились «Друзья» — у истинных поклонников навсегда останутся в сердце лучшие шутки и неповторимые ситуации. Если вы считаете себя чуть ли не одним из «Друзей», то вы обязательно пройдете этот сложный тест. А если нет… будет повод срочно пересмотреть сериал! Как ни глянь, вы все равно в выигрыше.

Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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3 комментария
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