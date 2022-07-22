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Киноафиша Новости Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»

Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»

22 июля 2022 10:26
Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»

Фильм со «спилберговской энергетикой» и «атмосферой в духе «Монти Пайтон».

В рамках стартовавшего вчера фестиваля Comic-Con в Сан-Диего студия Paramount представила дебютный трейлер фэнтезийного блокбастера «Подземелья и драконы: Воровская честь», который является новой экранизацией одноименной настольной ролевой игры. В основной актерский состав фильма вошли Крис Пайн, Реге-Жан Пейдж, Мишель Родригес, София Лиллис, Хью Грант и Джастис Смит.

«Подземелья и драконы: Воровская честь» расскажет о группе авантюристов, которые промышляют воровством по найму. Путешествуя по волшебному миру, населенному всевозможными фантастическими тварями, главные персонажи исследуют подземелья и другие таинственные места в поисках сокровищ.

Главой банды воров выступает бард в исполнении Пайна. Его закадровый голос в трейлере рассказывает о том, что заниматься воровством не так-то просто, поскольку такое ремесло чревато обретением врагов, которые могут отомстить. Затем бард признается, что однажды он и его друзья «помогли не тому человеку украсть не ту вещь», тем самым выпустив в мир величайшее зло. Теперь главным персонажам предстоит исправить совершенную ошибку.

Режиссером «Подземелья и драконы: Воровская честь» являются Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн. Они же написали сценарий вместе с Дэйвом Арнесоном. В мировой прокат фильм выйдет 3 марта 2023 года.

Фото: Paramount
Елена Королева
Елена Королева
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