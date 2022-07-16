Жади – дура, а Лукас – нарцисс: как «Клон» годами обманывал зрительниц

Бразильский телесериал «Клон» ворвался в сердца российских телезрительниц в 2004 году и сразу же стал одним из неотъемлемых символов эпохи. История страстной любви западного парня и восточной красавицы заставила сопереживать и завидовать женщин всех возрастов. В стране немедленно возрос интерес к марокканской культуре, переполнились студии Belly dance, а фотографии Жади и Лукаса печатали даже на школьных тетрадях и рюкзаках.

Но так ли на самом деле красивы и идеальны отношения «несчастных влюбленных», какими мы привыкли их считать? Оказывается, если посмотреть на героев «Клона» более свежим взглядом по прошествии лет, можно заметить и абьюз, и инфантилизм, и разбитые судьбы, и даже элементарное отсутствие логики. Порой поведение Жади и Лукаса – это прямая инструкция, как НЕ НАДО себя вести в любви. Давайте разберем основные ошибки и слабости героев, которые вводят зрительниц в заблуждение.

Клон

Жади – незрелая личность

Начнем с главных героев сериала. Мусульманская красавица Жади, влюбившаяся в человека другой культуры, – казалось бы, чарующий и романтичный образ. Этакая невинная жертва обстоятельств, которой семья, религия и ненавистный муж не дают быть счастливой. Но многие зрители и даже профессиональные психологи считают, что во всех своих бедах героиня виновата сама. Конечно, сердцу не прикажешь и просто выкинуть из него любовь к Лукасу Жади бы не смогла. И все же ей стоило изначально вести себя мудрее и осмотрительнее. Эта девушка будто органически неспособна к адекватному взрослому разговору, причем как в юности, так и спустя годы, будучи женой и матерью. Единожды не дождавшись своего избранника в условленном месте, она даже не пытается выяснить причину его исчезновения и «назло» выходит замуж за ничего не подозревающего Саида. Та же самая схема поведения повторяется в ее жизни раз за разом: Жади ругается с близкими, сбегает, пугается, разочаровывается, возвращается, мирится и снова ругается, как будто у нее нескончаемый переходный возраст. А страдают от этого и семья, и Саид, и Лукас, и сама девушка. Выглядит красиво, но не приведи Аллах оказаться в такой ситуации в реальной жизни!

Клон

Лукас – инфантильная жертва комплексов

Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Главный мужской персонаж «Клона» также не умеет быть счастливым. И, подобно своей второй половинке, он тоже страдает инфантилизмом. Даже не страдает, а наслаждается! Конечно, после потери брата-близнеца Лукасу приходится нелегко, но это не оправдывает всех тех ошибок, которые парень совершает на протяжении 250 серий. В глубине души он знает, чего хочет от жизни: послать ко всем чертям семейный бизнес, стать музыкантом и жениться на Жади. Но он не делает ничего, чтобы приблизиться к своей мечте, а только обвиняет злой рок во всех своих несчастьях. На Лукаса действуют сразу несколько глубоких психологических комплексов: он постоянно сравнивает себя с погибшим братом Диогу, боится покинуть зону комфорта и страдает от чувства вины перед всеми сразу, а над всем этим возвышается пугающая фрейдистская фигура отца-тирана. Только вот ничего романтичного и притягательного в его метаниях нет. Во многих ситуациях герою достаточно было сделать один смелый шаг, чтобы решить все проблемы разом (и заодно счастливо завершить сериал еще на середине). Попадись на пути парня хороший психолог, все сложилось бы иначе.

Клон

Попытка «натянуть сову на глобус»

Оба несчастных влюбленных изначально не замечают в упор собственную разницу культур и характеров. Все опытные психотерапевты советуют парам почаще становиться на место друг друга. Но здесь не идет речи ни о каком обмене ролями, да и об элементарном взаимопонимании. Жади думает, что она любит Лукаса, но на самом деле она любит несуществующий образ – некоего идеального мужчину с чертами бразильца, но с менталитетом мусульманина. Она не понимает, что Лукас – очень юный и несамостоятельный парень по меркам своей страны, который еще сам всего боится и не может забрать ее «в закат». Она ожидает, что он будет вести себя так, как заведено у мужчин в Марокко: полностью взвалит на себя всю ответственность за ее судьбу. Но это невозможно по определению, ведь он вырос в другой культуре. А Лукас, в свою очередь, требует от Жади терпения, понимания и всепрощения, не осознавая всей серьезности положения, в которое он ее ставит. Даже зная, что ее могут изгнать из семьи или выпороть на площади, он все равно раз за разом подвергает ее опасности. Вот и получается, что герои пытаются перекричать друг друга, не слыша собеседника. По сути, это типичная проблема современных отношений, из-за которой в реальности развалилась не одна семья.

Клон

Второстепенные персонажи – галерея психических отклонений

Добавляют ярких штрихов в общую картину и остальные многочисленные герои истории. Чего стоит хотя бы кузина Жади Латифа, помешанная на своем муже и ревнующая его к каждому столбу. Или дочь Лукаса – забитая и закомплексованная наркоманка Мел. Или знойная красавица Иветти, неспособная удержать собственное либидо, даже когда от этого зависит вся ее судьба. Или Саид, пытающийся добиться любви от той единственной женщины, которая не может ему ее дать. Или красотка Карла, решившая забеременеть от богача без его ведома. Продолжать этот список можно еще очень долго.

Конечно, художественный сюжет – лишь приукрашенное отражение жизни, где каждый из персонажей по-своему прекрасен и интересен. В конце концов, ошибки совершают все, а идеальных людей не бывает. Но основная беда «Клона» в том, что зрительницы действительно ему верят. За 250 серий женщины со всего мира так сживаются с героями, что начинают считать их поведение эталонным. А история, красиво выглядящая на экране, может стать настоящей трагедией в реальной жизни. Вывод напрашивается один: доверяй, да проверяй.