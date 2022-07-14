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Киноафиша Новости По словам Райана Гослинга, у его Кена из «Барби» «нет ни денег, ни работы, ни машины, ни дома»

По словам Райана Гослинга, у его Кена из «Барби» «нет ни денег, ни работы, ни машины, ни дома»

14 июля 2022 12:50
По словам Райана Гослинга, у его Кена из «Барби» «нет ни денег, ни работы, ни машины, ни дома»

Этому уже есть объяснение.

Фото с Райаном Гослингом в образе Кена из предстоящего фильма «Барби» вызвали в сети ажиотаж и даже превратились в мемы. Идеальная физическая форма и яркие наряды наводят на мысль, что Кен в исполнении Гослинга ни в чем не нуждается, однако сам актер опроверг такое предположение. В свежем интервью Entertainment Tonight Гослинг рассказал:

«Я думаю, жизнь Кена даже тяжелее, чем жизнь моего персонажа из [шпионского боевика] «Серый человек». У Кена нет ни денег, ни работы, ни машины, ни дома. Ему доводится переживать непростые времена».

Комментарий Гослинга можно расценить как подтверждение слухов, что «Барби» будет представлять собой комедию, в которой персонажи Марго Робби и Гослинга из своей игрушечной вселенной переносятся в реальный мир. Вероятно, лишившись всего своего имущества, Кен придет в отчаяние.

«Это не то, что вы думаете, хотя как знать. Может, вы знаете, что там будет, но я не знаю, о чем вы думаете. Постойте, о чем мы вообще говорим?» – сказал Гослинг о «Барби», намеренно напуская тумана.

В СМИ циркулирует информация, что в предстоящей картине будет сразу несколько версий Барби и Кена. Симу Лю, который, вероятно, сыграет альтернативного Кена, охарактеризовал «Барби» как «дикий» и «невероятно уникальный» фильм.

В прокат «Барби» выйдет 20 июля 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Елена Королева
Елена Королева
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