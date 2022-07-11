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Киноафиша Новости Прогноз оправдался: «Тор: Любовь и гром» собрал за первые выходные свыше $300 млн

Прогноз оправдался: «Тор: Любовь и гром» собрал за первые выходные свыше $300 млн

11 июля 2022 10:34
Прогноз оправдался: «Тор: Любовь и гром» собрал за первые выходные свыше $300 млн

Не шедевр, но зарабатывает.

Киновселенная Marvel подтверждает статус самой популярной франшизы в истории кино. Как передает Deadline, по итогам первых выходных в прокате новый супергеройский блокбастер студии Marvel «Тор: Любовь и гром» собрал по всему миру $302 млн, тем самым оправдав оптимистичные прогнозы аналитиков. В этом году успешнее в прокате стартовали только «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Мир Юрского периода: Господство».

Режиссером «Тора: Любовь и гром» выступил Тайка Вайтити. Фильм повествует о том, как Тор Одинсон (Крис Хемсворт) объединяется со своей бывшей девушкой Джейн Фостер (Натали Портман), которая теперь тоже обладает суперспособностями. Вместе они противостоят галактическому злодею Горру (Кристиан Бэйл), который поставил себе за цель истребить всех богов. На Rotten Tomatoes критический рейтинг «Тора: Любовь и гром» составляет 68% на основе 315 рецензий, тогда как зрительский рейтинг равняется 81%.

Тем временем семейный мультфильм «Миньоны: Грювитация» увеличил свои мировые сборы до $399,8 млн, бокс-офис «Мира Юрского периода: Господство» достиг $876 млн, а «Топ Ган: Мэверик» продолжает удивлять, имея в своей копилке уже $1,183 млрд.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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