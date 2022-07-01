«Мир Дикого Запада»: краткое содержание предыдущих сезонов

30 июня на Amediateka стартовал новый, четвертый сезон одного из самых запутанных сериалов современности. Если вы забыли (или не поняли), что было в предыдущих трех сезонах, то наш пересказ создан специально для вас.

Дорогостоящий, запутанный, увлекательный – все это про «Мир Дикого Запада», который является таким же флагманом HBO, как и «Игра престолов», например. В 2016 году стартовал первый сезон, который восторженно встретили как критики, так и простые зрители по всему миру. Немудрено, что каждые 2 года нас радуют новым сезоном, ведь эту закрученную историю можно смотреть бесконечно.

Долгожданный четвертый сезон уже начался, и, чтобы побыстрее приступить к его просмотру, для начала посмотрите наше видео, в котором мы за 10 минут расскажем ключевые события предыдущих эпизодов.