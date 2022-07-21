Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем»

«Футбол – нечто большее, чем просто игра», – говорит в ролике преданный поклонник «Рексема».

Канал FX и стрим-сервис Disney+ представили трейлер документального сериала «Добро пожаловать в Рексем», исполнительными продюсерами которого выступают Райан Рейнольдс («Дэдпул») и Роб МакЭлхенни («В Филадельфии всегда солнечно»).

Сериал посвящен мечтам и волнениям пролетарского городка Рексем, располагающегося на севере Уэльса, Великобритания, после того, как голливудские звезды приобретают местный футбольный клуб. «Рексем» имеет давнюю историю, являясь третьим старейшим футбольным клубом в мире, но ныне он пребывает в плачевном положении.

В 2020 году Рейнольдс и МакЭлхенни стали деловыми партнерами, купив «Рексем», выступающий в пятом по силе дивизионе английского футбола. Голливудские владельцы задумали вдохнуть в «Рексем» новую жизнь, обратив внимание всего мира на этот захудалый ныне клуб, который, впрочем, имеет большое значение для местных жителей.

Рейнольдс и МакЭлхенни приобрели «Рексем» в 2021 году, инвестировав $2,3 млн в инфраструктуру клуба. «Рексем» проводит свои матчи на стадионе «Рейскорс Граунд», который вмещает 10,500 зрителей. Эта арена была открыта еще в 1807 году, являясь старейшей футбольной площадкой, где до сих пор проходят матчи международного уровня.

Канал FX заказал два сезона «Добро пожаловать в Рексем». На Disney+ сериал стартует 25 августа.