Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем»

Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем»

21 июля 2022 19:13
Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем»

«Футбол – нечто большее, чем просто игра», – говорит в ролике преданный поклонник «Рексема».

Канал FX и стрим-сервис Disney+ представили трейлер документального сериала «Добро пожаловать в Рексем», исполнительными продюсерами которого выступают Райан Рейнольдс («Дэдпул») и Роб МакЭлхенни («В Филадельфии всегда солнечно»).

Сериал посвящен мечтам и волнениям пролетарского городка Рексем, располагающегося на севере Уэльса, Великобритания, после того, как голливудские звезды приобретают местный футбольный клуб. «Рексем» имеет давнюю историю, являясь третьим старейшим футбольным клубом в мире, но ныне он пребывает в плачевном положении.

В 2020 году Рейнольдс и МакЭлхенни стали деловыми партнерами, купив «Рексем», выступающий в пятом по силе дивизионе английского футбола. Голливудские владельцы задумали вдохнуть в «Рексем» новую жизнь, обратив внимание всего мира на этот захудалый ныне клуб, который, впрочем, имеет большое значение для местных жителей.

Рейнольдс и МакЭлхенни приобрели «Рексем» в 2021 году, инвестировав $2,3 млн в инфраструктуру клуба. «Рексем» проводит свои матчи на стадионе «Рейскорс Граунд», который вмещает 10,500 зрителей. Эта арена была открыта еще в 1807 году, являясь старейшей футбольной площадкой, где до сих пор проходят матчи международного уровня.

Канал FX заказал два сезона «Добро пожаловать в Рексем». На Disney+ сериал стартует 25 августа.

Фото: FX Networks
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Читать далее 23 июля 2022
7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть 7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть Читать далее 24 июля 2022
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети 17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Читать далее 25 июля 2022
Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Читать далее 23 июля 2022
Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Читать далее 24 июля 2022
Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Читать далее 23 июля 2022
«Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ «Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ Читать далее 26 июля 2022
Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Читать далее 25 июля 2022
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Читать далее 25 июля 2022
Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Читать далее 25 июля 2022
Related video